Prime Video confirmó cuándo estrena "Your fault: London" y lanzó el primer adelanto
La secuela de "Your Fault", basada en el universo de Mercedes Ron, tendrá una continuación este 2026 como parte de The House of Ron. Los detalles.
El imperio de Mercedes Ron no conoce límites. Bajo el sello de The House of Ron, Prime Video confirmó recientemente que la expansión internacional de su franquicia más exitosa es una realidad inminente. Tras el fenómeno global de las adaptaciones españolas, la plataforma reveló las primeras imágenes y el primer vistazo oficial de "Your Fault: London", la secuela que traslada la tóxica y magnética relación de sus protagonistas a las calles de Londres.
Este movimiento estratégico confirma que la historia de amor, secretos y redención creada por la autora española tiene un lenguaje universal. La cinta tiene previsto su estreno para este mismo junio, convirtiéndose en el plato fuerte de la temporada para los millones de "culpables" alrededor del mundo.
Un nuevo escenario para una pasión conocida
Si en la versión original la costa española era el telón de fondo para el choque entre Nick y Noah, en "Your Fault: London" la atmósfera nublada y cosmopolita de la capital inglesa añade una capa de sofisticación y drama gótico-moderno. Las primeras fotos reveladas por Prime Video muestran una estética cuidada, donde el lujo de las mansiones londinenses y la intensidad de la vida nocturna de la ciudad sirven como el escenario perfecto para una relación que se niega a morir.
La trama sigue la estela de la trilogía original: el regreso de figuras del pasado, las inseguridades que florecen cuando la pasión se vuelve posesiva y el desafío de mantener un vínculo que todos a su alrededor intentan romper. El primer vistazo nos sugiere una producción de alto impacto, con una química entre los nuevos protagonistas que busca honrar el legado dejado por Nicole Wallace y Gabriel Guevara, pero aportando un matiz británico único.
Lo que hace que "Your Fault: London" sea tan esperada es el respaldo de la visión original de Mercedes Ron. La autora supervisó la expansión de su universo, asegurando que el ADN de sus libros —esa mezcla adictiva de romance prohibido y suspenso— permanezca intacto a pesar del cambio de idioma y locación.
Este estreno en junio marca un hito para la literatura joven adulta en español adaptada al cine. Mercedes Ron logró lo que pocos autores consiguen: que su obra sea reimaginada en diferentes mercados manteniendo la misma base de fans fervorosa. Con el lanzamiento de estas primeras fotos, la cuenta regresiva comenzó. En apenas unas semanas, volveremos a entender que, cuando se trata del universo de Mercedes Ron, la culpa siempre es el motor de la historia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario