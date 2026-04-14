Prime Video confirmó cuándo estrena "Your fault: London" y lanzó el primer adelanto

Un nuevo escenario para una pasión conocida

Si en la versión original la costa española era el telón de fondo para el choque entre Nick y Noah, en "Your Fault: London" la atmósfera nublada y cosmopolita de la capital inglesa añade una capa de sofisticación y drama gótico-moderno. Las primeras fotos reveladas por Prime Video muestran una estética cuidada, donde el lujo de las mansiones londinenses y la intensidad de la vida nocturna de la ciudad sirven como el escenario perfecto para una relación que se niega a morir.