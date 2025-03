Prime Video lanzó la tercera temporada de "La Rueda del Tiempo": qué recordar de la segunda

Sin embargo, y por más de que los primeros tres episodios ya están entre los más vistos de Prime Video, antes hay que recordar los hechos que sucedieron en la segunda temporada porque son el puntapié inicial y marcan el recorrido de esta nueva edición.

A lo largo de sus ocho episodios, la segunda edición de "La Rueda del Tiempo" ha hecho un recorrido mucho más profundo en la historia de los protagonistas, pero también en algunos aspectos claves de su universo. Entre ellos se encuentran leyendas, culturas y zonas geográficas. Algunas de las mismas son: el Imperio Sancheano o los Aiel. A su vez, también se revelaron detalles sobre el proceso para convertirse en una Aes Sedai y la jerarquía en la Torre Blanca, descubriendo así cómo operan los seguidores de El Oscuro, así como algunos de sus rostros.

Pero, lo cierto es que el panorama ha cambiado hacia el final de la segunda temporada dejando tres datos impactantes sobre lo que viene en esta nueva edición.

Luego de creerle el amor que le hizo imaginar, Rand descubre quién es verdaderamente Lanfear gracias a la reaparición de Moraine, la encargada de cuidarlo y advertirle quién es de verdad la mujer que tiene a su lado. Es por eso que, durante los últimos episodios, el protagonista intenta escapar de la seguidora del Oscuro, aunque no lo consigue y es capturado por ella. Sin embargo, en un acto heroíco, se escapa de ella y consigue llegar a Falme, donde se reencuentra con sus amigos que lo pensaban muerto.

Embed - The Wheel Of Time on Instagram: "See how #TheWheelOfTime brought the first real meeting between Rand and Lanfear to life."