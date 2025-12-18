Prime Video reveló las primeras imágenes de "Porno & Helado" con incorporaciones inesperadas
La tercera temporada de la serie creada por Martín Piroyanski ya terminó su rodaje que incluyó caras muy reconocidas en el espectáculo. Los detalles.
Desde su debut, Porno y Helado se erigió como un hito irrepetible en la comedia nacional, gracias a la visión inconfundible de Martín Piroyanski. La serie no solo se atrevió a explorar la desesperación millennial a través de la mentira y la música patética, sino que redefinió el humor absurdo en el streaming local.
Su ingenio implacable, sus diálogos veloces y la química explosiva entre Piroyanski, Sofi Morandi y Nachito Saralegui la colocaron rápidamente en el panteón de las mejores ficciones de comedia producidas en Argentina y Latinoamérica. Es un fenómeno de culto que logró fusionar la vergüenza ajena con una ternura inesperada, haciendo de la banda ficticia un vehículo para explorar las neurosis contemporáneas.
Además, la excelencia de Porno y Helado reside en su capacidad para tomar una premisa ridícula –dos amigos y una chica que inventan un grupo musical para ganar fama– y dotarla de una complejidad emocional auténtica. El director y guionista Piroyanski demostró una maestría singular al manejar el ritmo de la comedia de situación, convirtiendo cada episodio en una pieza de orfebrería hilarante. Las dos primeras temporadas dejaron un estándar altísimo para el género, demostrando que la comedia argentina puede ser corrosiva, inteligente y masivamente popular a la vez.
Ahora, la euforia es total. Prime Video ha confirmado que el rodaje de la tercera temporada de Porno y Helado ha finalizado con éxito, culminando la producción en Uruguay. Aunque la plataforma de streaming mantiene bajo estricta reserva la fecha de estreno, este anuncio oficial desata la cuenta regresiva para el regreso de la banda más querida y patética de la ficción. Este cambio de escenario geográfico sugiere una expansión en la escala de la serie, llevando las desventuras de la banda a nuevos y prometedores horizontes cómicos.
La noticia de la culminación del rodaje vino acompañada de un electrizante "First Look", revelando las primeras imágenes desde el set y confirmando adiciones estelares al reparto. El trío central –Piroyanski, Morandi y Saralegui– se dejó ver en acción, garantizando la continuidad de la tensión cómica que los caracteriza.
Pero la sorpresa que eleva el status de esta tercera entrega es el calibre del nuevo elenco. Se suman figuras icónicas de la cultura popular argentina: Natalia Oreiro, una artista de magnetismo inigualable; el prestigioso director y actor Pepé Cibrian, cuya incursión en la comedia promete ser un giro fascinante; y la aclamada Andrea Frigerio, conocida por su agudeza dramática y cómica. La integración de estos talentos de primerísimo nivel sugiere que la tercera temporada no solo mantendrá la calidad narrativa y actoral que la caracteriza, sino que la elevará a cotas insospechadas. La simple idea de ver a Piroyanski interactuando con Oreiro es motivo suficiente para anticipar el que será, sin dudas, uno de los eventos televisivos más esperados de la comedia nacional en Prime Video.
Las primeras fotos del nuevo elenco reveladas por Prime Video
