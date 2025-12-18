Prime Video reveló las primeras imágenes de "Porno & Helado" con incorporaciones inesperadas

La noticia de la culminación del rodaje vino acompañada de un electrizante "First Look", revelando las primeras imágenes desde el set y confirmando adiciones estelares al reparto. El trío central –Piroyanski, Morandi y Saralegui– se dejó ver en acción, garantizando la continuidad de la tensión cómica que los caracteriza.

porno y helado Foto: (Prime Video)

Pero la sorpresa que eleva el status de esta tercera entrega es el calibre del nuevo elenco. Se suman figuras icónicas de la cultura popular argentina: Natalia Oreiro, una artista de magnetismo inigualable; el prestigioso director y actor Pepé Cibrian, cuya incursión en la comedia promete ser un giro fascinante; y la aclamada Andrea Frigerio, conocida por su agudeza dramática y cómica. La integración de estos talentos de primerísimo nivel sugiere que la tercera temporada no solo mantendrá la calidad narrativa y actoral que la caracteriza, sino que la elevará a cotas insospechadas. La simple idea de ver a Piroyanski interactuando con Oreiro es motivo suficiente para anticipar el que será, sin dudas, uno de los eventos televisivos más esperados de la comedia nacional en Prime Video.

Las primeras fotos del nuevo elenco reveladas por Prime Video

