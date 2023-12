Así presentó el elenco de "Candy Cane Lane" el lanzamiento de la película

eddie murphy

Desde minutouno.com estuvimos presentes en la conferencia de prensa de "Candy Cane Lane" donde tanto Eddie Murphy como el resto del elenco hablaron de cómo fue el rodaje, sobre sus personajes y sobre la importancia que tiene esta película. Pues, hay que destacar que no sólo te introduce en el espíritu navideño, sino que además toca diferentes temáticas sociales y familiares dignas de disfrutar, en especial con la llegada del final de año.

Así fue la conferencia de prensa de "Candy Cane Lane":

Con mucha emoción y una gran predisposición frente a los medios del mundo entero, tanto Eddie Murphy como Reggie Hudlin, Tracee Ellis Ross, Thaddeus J Mixson, Genneya Walton, Madison Thomas comenzaron a responder preguntas luego de ser presentados por la mediadora. La misma les comenzó preguntando a los actores y al mismo director, quien se encontraba presente si verdaderamente se sentían una vez más en el set debido a la decoración del lugar donde se llevó a cabo la conferencia.

"La cosa es que los extrañé mucho a ellos", comenzó diciendo Reggie Hudlin, el director de la película haciendo referencia al resto de los talentos presentes. "Estoy muy feliz de volver a verlos de nuevo, por más que se estén burlando de mi en este momento". Ante esto, la mediadora sumó: "Imagino que este tipo de bromas fueron un gran atractivo mientras estaban filmando". "Si", respondió el director y continuó: "fui muy afortunado de trabajar con algunas de las personas más graciosas de la industria".

Y, tras las bromas iniciales entre el equipo de "Candy Cane Lane", Eddie Murphy fue quien siguió hablando. El actor contó cómo cambió su dinámica de actuación desde que empezó con la comedia: "La misma dinámica, solamente un poco más lento", respondió. Asimismo, luego los actores contaron cómo fue reunirse después de un año, en especial por una película como esta. "Es algo lindo que pase esto", aseguró Murphy.

image.png

Por otro lado, Reggie Hudlin contó cómo surgió la idea de que "Candy Cane Lane" sea una nueva película de Prime Video. "Tenía muchas ganas de hacer una película navideña, me reuní con Amazon y la aceptaron. Además, Eddie Murphy también la quería hacer y eso fue fundamental", explicó. "Él hizo una presentación espectacular, fue lo mejor que había visto hacer nunca. Explicó cómo haríamos la película y todo, así que esto era imperdible", destacó Murphy en ese instante.

De hecho, Eddie también llegó a explicar, en exclusiva, qué fue lo que le pareció más interesante de una película navideña y de su personaje, principalmente, para aceptar el trabajo. "Creí que el guion era único y que tenía todos los elementos que se supone que debes tener en una película navideña, la cual puedes ver una y otra vez y pensé que ésta podía ser una de esas películas que las familias adorarán", aseguró el protagonista de la cinta.

Después de esta respuesta, Tracee Ellis sumó qué es lo que, para ella, hace que una película navideña sea icónica. "Creo que el amor, la familia y un mensaje sobre la época navideña, que es lo que tenemos en esta película, la cual demuestra cómo la familia se une para combatir a una elfa malvada", dijo. Luego, sumó: "Lo especial de esta película es que es una aventura cómica sobre navidad, es decir, hay aventura, hay comedia, acción, niños, luz y decoraciones, efectos especiales, Eddie Murphy. Es una buena historia que tiene grandes elementos en sí".

image.png

Luego de esto, quienes hablaron, fueron los más jóvenes del elenco al contar cómo fue para ellos trabajar con iconos de la industria como Eddie Murphy, Tracee Ellis y Reggie Hudlin. "Primero que nada yo estaba horrorizadas, por las mejores razones posibles. Creo que mi primera escena fue en la barra de desayuno y yo los admiro mucho a ustedes, chicos, así que trabajar con ustedes fue hermoso y me encantó poder verlos trabajar tan de cerca", comenzó Genneya Walton.

Después, quien tomó la palabra fue Thaddeus J Mixson: "Yo estaba muy nervioso, estaba como: ´¿los estoy viendo por televisión o están acá?´, pero también estaba muy agradecido de tener la oportunidad de poder trabajar con ellos, es una bendición", dijo y, finalmente, quien cerró fue Madison Thomas: "Estaba muy nerviosa porque no sabía qué estaba sucediendo, para ser honesta, no conocía a nadie, pero luego nos empezamos a llevar bien en el set y me empecé a sentir confortable y así fue cómo comenzamos teniendo una relación".

Sin dudas, el equipo de "Candy Cane Lane" brindó una conferencia de prensa llena de alegría y emoción en la que desarrollaron completamente sus personajes, hablaron de las diferencias entre ellos alegando que no tienen relación con los mismos. Y, a su vez, invitaron a todos los fanáticos a disfrutar de este film que ya está disponible en la plataforma.

Sinopsis de Candy Cane Lane y tráiler:

Un hombre está decidido a ganar el concurso anual de decoración navideña del vecindario. Hace un pacto con una elfa para que le ayude a ganar... pero la elfa lanza un hechizo que da vida a la tradición de los 12 Días de Navidad, lo que provoca un caos inesperado en la ciudad.

Embed - La Calle de la Navidad – Tráiler Oficial | Prime Video