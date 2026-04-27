Prime Video reveló el tráiler y fecha de estreno de la temporada 2 de "Barrabrava"

La apuesta de Prime Video por el contenido local

Con este estreno, la plataforma busca seguir consolidando su catálogo de ficciones nacionales. "Barrabrava" se suma a una lista de producciones locales que han tenido gran repercusión, como "Menem", "Cromañón", "Argentina, 1985", "Iosi, el espía arrepentido" y "Maradona: Sueño bendito".

La serie se integra así a una oferta variada que mezcla dramas históricos, comedias como "Porno y helado" y formatos internacionales como "Lol: Last one laughing argentina". Esta segunda vuelta de la historia de los hermanos César y El Polaco promete ser una de las apuestas más fuertes del año para el streaming, explorando no solo la violencia en el deporte, sino los rincones más profundos del deseo, la lujuria y la lucha por el territorio.