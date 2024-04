El nuevo proyecto de Susana Giménez y Marcelo Tinelli en Prime Video: ¿de qué se trata?

Luego del éxito de la primera temporada, Prime Video no dudó en renovar LOL: Last One Laughing Argentina no por una, sino por dos ediciones más. Sin embargo, hay que destacar que las próximas dos partes cuentan con una noticia especial por detrás. Además de la presencia de comediantes emergentes y consagrados, también regresará Susana Giménez como la gran anfitriona de este show lleno de humor y diversión.