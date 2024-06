Prime Video estrenó "Soy Céline Dion", una carta de amor a la vida de la artista

"Un icono", no se me ocurren qué otras dos palabras pueden describir mejor a Céline Dion. Más allá de que hace años no se sube a un escenario y que, recién en 2023 con el estreno de la película "Amor a Primer Mensaje" (MAX) se la volvió a ver frente a las cámaras, su música y su nivel de interpretación vocal, no se olvidan. Originaria de Canadá y miembro de una familia numerosa de un pequeño pueblo de dicho país, ella supo convertirse en una de las cantantes más conocidas e importantes del mundo. Pero, una enfermedad paralizó su vida y de eso mismo habla en "Soy Céline Dion", el nuevo documental que ya está disponible en Prime Video.