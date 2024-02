Uno por uno, todos los estrenos de Prime Video en febrero del 2024

Fecha de estreno: 2 de febrero

Sinopsis oficial: Dos desconocidos consiguen trabajo para una misteriosa agencia de espías que les ofrece una vida glamurosa en Manhattan. ¿La trampa? Ahora serán un matrimonio que enfrentará una misión de alto riesgo cada semana. ¿Qué es más arriesgado? ¿El espionaje o el matrimonio?

Tráiler oficial:

Fecha de estreno: 9 de febrero

Sinopsis oficial: Ana es una ambiciosa pasante que sueña con una carrera en arte. Cuando la ascienden a primera clase en un viaje de trabajo, conoce a Will, quien confunde a Ana con su jefa… una mentira piadosa que desencadena una glamorosa serie de acontecimientos, romances y oportunidades.

Tráiler oficial:

Fecha de estreno: 14 de febrero

Sinopsis oficial: A solo unos meses de la boda de Bárbara y Leo, el grupo continúa afrontando las consecuencias del pasado. En esta nueva temporada conoceremos a nuevos miembros que darán un giro a las vidas de los que se quedan. La interrogante en la historia es: ¿el juego seguirá?

Tráiler oficial:

This is me... now: a love story - Nueva película: