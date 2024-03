Zac Efron y John Cena presentaron "Ricky Stanicky: el impostor" de Prime Video

Sin embargo, antes de su estreno, Prime Video y el elenco presentaron "Ricky Stanicky: el impostor" en una conferencia de prensa en la que minutouno.com estuvo presente. En la misma Zac Efron, John Cena, Jeff Ross, Andrew Santino, Jermaine Fowler, William H Macy y el director Peter Farrelly revelaron detalles del rodaje, cómo fue trabajar juntos y más.

Embed - Ricky Stanicky: El Impostor - Tráiler oficial | Amazon Prime

La conferencia de prensa de "Ricky Stanicky: el impostor", la película de Prime Video

Presentada por Kevin Polowy, quien hizo una referencia combinando su apellido con el de Stanicky, el elenco se mostró lleno de simpatía y emoción de, por fin, poder dar a conocer su creación. Aunque, quien comenzó hablando fue Peter Farrelly, quien reveló cómo surgió su inspiración para hacer esta cinta que ya es una de las más vistas en la plataforma. "Como muchos de mis proyectos, este tardó una eternidad en realizarse. Honestamente, creo que estuvo rondando durante 15 años", comenzó explicando.

Luego, agregó: "Pero todos lo fueron. Es increíble. Dumb and Dumber tardó, como, cinco años en hacerse. Mary tardó 10 años. Y así, es por eso que siempre trabajas en tres o cuatro cosas al mismo tiempo, y con suerte, una de ellas se materializa. Pero este fue un proyecto de cocción lenta. Por eso, miro hacia atrás y estoy agradecido porque pudimos trabajar en él a lo largo de los años, y creo que simplemente mejoró cada vez más. Y estoy realmente orgulloso de ello" y cerró su explicación: "Me encanta lo que logramos. Y estos chicos, quiero decir, no podría haber sido un elenco mejor que estos chicos".

Ricky Stanicky Foto: (Prime Video)

Después de las declaraciones del director, la conferencia de prensa continuó con algunas revelaciones del elenco. Entre algunas de las confesiones, los actores destacaron qué pudieron hacer con sus personajes de "Ricky Stanicky: el impostor" que no habían logrado antes con ningún otro. "Interpreté a alguien que es imaginario. Imagínate eso. Interpreto a alguien que es invisible", comenzó John Cena, quien después continuó: "Interpreto la versión real de un amigo imaginario. Está bien. Está bien".

"Tuvimos un grupo realmente genial. Y pasar el rato con estos chicos todos los días y simplemente hacernos reír mutuamente y, con suerte, hacer que ustedes se rían. Eso fue algo realmente especial, así que", destacó Cena también. Pero, por si esto fuera poco, debido a una broma de Peter en la que el director le señala que pudo sacar a la luz sus talentos musicales, el artista reveló que no es él quien canta. "Alguien más lo hizo. ¡Si! Ese no soy yo", fueron sus palabras exactas.

Ricky Stanicky Foto: (Prime Video)

Por otro lado, Zac Efron reveló sobre la misma pregunta: "Dean es uno de tres amigos que han estado juntos desde que eran muy jóvenes. Y se meten en muchos líos y problemas, como todos los jóvenes. Y han creado este cuarto amigo al que culpan de todos sus problemas o, ya sabes, de su mal comportamiento. Pero él no es real. Es falso. Pero se comprometen con la mentira y tienen que inventar realmente a esta persona falsa", comenzó diciendo.

A su vez, sumó: "Le crean una cuenta de Instagram. Tienen, ya sabes, un diario de todas sus aventuras juntos. Lo han convertido en un filántropo al que es realmente difícil contactar. Y es una mentira bastante elaborada. Así que, en algún momento en el futuro, tienen que hacer que este tipo cobre vida. Y contratamos a un hombre de Las Vegas. Es muy divertido".

En cuanto a Jermaine, él profundizó en su personaje: "Sí. Wes, es parte de los tres mentirosos. Y fue genial ser parte de un grupo que, ya sabes, solo quiere lo mejor para los demás. Y solo querían pasar el rato. Eso es todo lo que realmente querían. Pero también está pasando por un mal momento, por así decirlo. Y, ya sabes, conoce a Rod y le cambia la vida". Por su parte, Andrew confesó que su personaje es más familiar y querible: "J.T va a tener un bebé y esta película depende un poco de que ellos hayan llegado al límite al arruinar y perderse el nacimiento de su hijo, tal vez, para ir de fiesta".

RICKY-STANICKY

Tras la profundización de cada actor principal sobre sus personajes, fue el turno de William H Macy quien reveló cuánto costó grabar la escena más sexual que tiene su papel. "Un mes", confesó. "Eso es lo que es un poco divertido, es una comedia clasificación R, como, de humor vulgar y desenfrenado. Eso es lo que me encantó. Y una de las razones por las que quiero tanto a Pete es que no tiene miedo. Va a por todas", continuó Jeff Ross.

Asimismo, el presentador también le consultó a los actores cómo fue trabajar con Peter Farrelly y quien comenzó hablando fue Zac Efron: "¿Cómo fue diferente? Sabes, trabajar con Pete es lo mejor, hombre. Pete tiene un sentido increíble del tono. Él sabe lo que está haciendo. Puedes confiar en él con prácticamente todo. Sabes, es realmente divertido trabajar con él. Como, descubrir planes, ideas, personajes, todo es simplemente, es una risa. Es agradable. Es realmente constructivo".

"Así que, haría prácticamente cualquier cosa con Pete. Es súper divertido, hombre. Beer Run fue genial. Esto fue aún más divertido. Así que", cerró Efron. A esto, Andrew Santino agregó: "Sí. No, fue increíble. A Pete le gusta usar personas de su vida y casi todas las películas que ha hecho involucran a personas de su vida, lo cual creo que es increíble. Y él simplemente sabe cómo mantenerse realmente enfocado en la tarea, lo cual es difícil de hacer con la comedia".

Sin dudas, "Ricky Stanicky: el impostor" no es solamente de esas películas que fueron creadas a nivel producción de una forma sublime y con una imaginación que logra captar la atención del espectador, sino también con un equipo humano y de trabajo por detrás. La unión entre los actores y el equipo de dirección genera que, a lo largo de la historia, la amistad se vea verdadera y sincera a pesar de que solamente están actuando. Claro está, un gran invento y creación de Peter Farrelly.