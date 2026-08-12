Priscila Crivocapich aclaró qué relación tiene con Jonás Gutiérrez: "La más linda"
La periodista deportiva fue consultada por las versiones que la vinculan sentimentalmente con el exfutbolista y contó cómo es actualmente su vínculo.
En las últimas semanas, Priscila Crivocapich y Jonás Gutiérrez quedaron en el centro de distintas versiones que hablaban de un posible romance. La cercanía entre ambos y algunos intercambios públicos hicieron que las especulaciones crecieran, por lo que la periodista deportiva decidió referirse al tema.
Durante una entrevista con Puro Show, Crivocapich fue consultada por el vínculo que mantiene con el exjugador y no dudó al momento de explicar cuál es la relación que los une. “Con Jonás somos amigos. Compañeros”, afirmó.
La periodista señaló que además de compartir espacios laborales, tiene una actividad en común con Gutiérrez: juegan al pádel. La frecuencia con la que se muestran juntos y la buena relación que mantienen fueron algunos de los motivos que alimentaron las versiones sobre un supuesto noviazgo.
Los rumores también habían cobrado fuerza luego de una publicación que realizó Gutiérrez en sus redes sociales. El exfutbolista le dedicó un mensaje afectuoso a Crivocapich y la definió como “la más linda compañera que uno puede tener”.
La frase generó repercusión y rápidamente comenzaron las especulaciones sobre la posibilidad de que entre ambos hubiera algo más que una amistad. Sin embargo, el propio Gutiérrez ya había negado que existiera un vínculo sentimental y había destacado que se trataba de una relación de amistad.
El presente sentimental de Priscila Crivocapich
En paralelo, la situación sentimental de Crivocapich despertó interés después de su separación de Roberto García Moritán. La periodista fue consultada en distintas oportunidades sobre su vida privada, aunque eligió mantener un perfil reservado y evitar brindar demasiadas precisiones sobre su presente amoroso.
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