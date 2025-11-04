Procesaron con prisión preventiva a Leandro García Gómez, expareja de Lourdes de Bandana

lourdes gran rex

Leandro García Gómez declaró y negó haber secuestrado a Lourdes Fernández

Leandro Esteban García Gómez negó haber cometido el delito por el cual se lo acusa en su declaración indagatoria ante la Justicia sucedida durante la tarde del viernes 24 de octubre. No solo negó haber secuestrado a la ex cantante de Bandana.

Además, dijo que ella se encontraba con él porque quería alejarse de su madre, Mabel, quien justamente había encabezado las denuncias por violencia de género hacia Fernández.

Si bien Gómez se negó a responder las preguntas del juez Diego Javier Slupski, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N° 13, y la fiscal Silvana Russi, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, el hombre acusado de haber cometido violencia de género contra su pareja aseguró que "no le toqué un pelo". De esta manera, también rechazó las denuncias de la madre de Fernández y sus amigas de que la había golpeado en repetidas ocasiones.

Además, sostuvo que ella no se droga, a partir de los trascendidos sucedidos en las últimas horas en que ella tendría un consumo problemático de estupefacientes. "El único que se droga soy yo", le afirmó Gómez a la Justicia, durante su declaración indagatoria.