Profundo dolor: artistas despidieron a Lucas Vignale tras la tragedia en Río de Janeiro
El realizador audiovisual argentino falleció a los 28 años en el accidente aéreo que también le costó la vida al influencer Gaspi. Bizarrap, Nicki Nicole y Trueno lo despidieron.
La repentina muerte de Lucas Vignale generó una fuerte conmoción dentro de la industria musical argentina. El director y productor audiovisual perdió la vida este domingo en el trágico choque entre dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, un accidente que dejó un saldo de seis víctimas fatales y que tuvo una enorme repercusión tanto en Argentina como en Brasil.
Con apenas 28 años, Vignale se había convertido en una figura muy respetada dentro del universo artístico gracias a su trabajo junto a algunos de los nombres más importantes de la música urbana. Su talento detrás de cámara lo llevó a participar en numerosos proyectos audiovisuales que ayudaron a construir la identidad visual de varios artistas que hoy lideran la escena nacional e internacional.
A medida que la noticia comenzó a difundirse, distintos músicos utilizaron sus redes sociales para expresar su dolor y despedir a quien consideraban no solo un colaborador profesional, sino también un amigo cercano. Uno de los primeros en pronunciarse fue Bizarrap, quien compartió una imagen junto al realizador y publicó un mensaje cargado de emoción. “Luquitas, no hay palabras. Solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso”, escribió el productor, reflejando el impacto que le provocó la pérdida.
Trueno también eligió Instagram para homenajearlo. El rapero publicó una fotografía tomada durante una grabación y acompañó la imagen con una breve pero sentida despedida: “Descansá, Luquitas”. El mensaje estuvo acompañado por un corazón blanco, símbolo utilizado frecuentemente para recordar a personas fallecidas.
Por su parte, Nicki Nicole compartió distintos recuerdos vinculados a los trabajos que desarrolló junto a Vignale. Entre las publicaciones destacó imágenes correspondientes al videoclip de “No voy a llorar”, uno de los proyectos que realizaron en conjunto. La cantante también replicó contenidos relacionados con el accidente y difundió una fotografía del realizador señalando un arcoíris, imagen que acompañó con emojis de un corazón y el símbolo del infinito.
A lo largo de su carrera, Lucas Vignale trabajó con artistas de enorme relevancia dentro de la música argentina, entre ellos Duki, Wos, Bizarrap, Trueno y Nicki Nicole. Su capacidad para construir narrativas visuales innovadoras le permitió destacarse rápidamente en el mundo de los videoclips, aunque en los últimos años había comenzado a orientar su carrera hacia proyectos cinematográficos de mayor envergadura.
Uno de sus avances más importantes en ese camino fue El tren fluvial, largometraje desarrollado junto a Lorenzo Ferro que ya había comenzado a exhibirse en festivales internacionales y cuyo estreno comercial estaba previsto para octubre en Argentina. El proyecto representaba una nueva etapa profesional que despertaba grandes expectativas dentro del sector audiovisual.
Entre sus trabajos más recientes también figuraba la miniserie Gaspi visita tu hogar, realizada junto al influencer Gaspi para la plataforma Blender. Ambos habían manifestado públicamente su intención de continuar colaborando en futuras producciones, un plan que quedó truncado por la tragedia ocurrida en Brasil.
La muerte de Lucas Vignale deja un profundo vacío en el ámbito artístico. Más allá de sus logros profesionales, quienes lo conocieron destacan su creatividad, compromiso y pasión por contar historias. Las despedidas de colegas y amigos reflejan el impacto que tuvo en una generación de artistas que encontró en él a uno de los realizadores más talentosos de su tiempo.
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