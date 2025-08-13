Qué argentino representan Diego Leuco, Pochi Ducasse, Arturo Puig, Víctor Laplace y Rada

VICTOR LAPLACE

Pochi Ducasse en exclusiva con minutouno.com

La artista, emocionada por reencontrarse con Guillermo Francella tras "El Encargado" contó también qué tipo de argentino representaría: "Una argentina del bien, una que busque el bien y que busque que podamos seguir viviendo en paz, que todo el mundo tenga paz y no les falte nada".

pochi ducasse

Arturo Puig en exclusiva con minutouno.com

En perspectiva, el legendario actor contó que no tiene un argentino que lo identifique, pero que sí está emocionado por el trabajo de Francella porque "siempre que uno comparte con un colega, se intercambian consejos". Y eso es algo que ayudó a ambos en su carrera.

arturo puig

Diego Leuco en exclusiva con minutouno.com

Fascinado con el trabajo de Francella después de haber visto la cinta y compañero de Yoyi, hija del actor, Diego Leuco contó qué tipo de argentino podría ser en esta película. "Puede ser el workaholic", especuló, pero sin la ayuda de su compañera Yoyi porque "ella es todo lo contrario. Es más tranquila y tengo que aprender un poco de eso".

diego leuco

Rada en exclusiva con minutouno.com

Después de haber visto la película, el actor contó que no tiene definido qué tipo de argentino representaría, pero que aún así estaría enfocado en el humor. "Claramente haría humor, pero sería el más chanta de todos", dijo Rada quien, aunque tiene cara de bueno para serlo, lo usaría a su favor. "El chanta tiene que tener cara de bueno, sino no le cree nadie".

Así, tras esto, aclaró que a todos los personajes de Francella, le pediría solamente un consejo "al director de cine porque es muy malo. Tiene una parte, una mugre espantosa que me encantaría pedirle un consejo a él".

rada

Sinopsis oficial de "Homo Argentum"

Homo Argentum presenta una colección de 16 historias satíricas, encarnadas por Guillermo Francella. Cada uno de sus personajes expone una tensión: el oportunismo elegante, la doble moral de clase media, la idolatría futbolera, la aspiración consumista, el sentido del humor ante el caos, la corrección política sobreactuada, la cultura del canuto, la mafia de la amistad o el arte de hacerse el boludo. No hay redención ni moraleja: hay humor e incomodidad, pero también ternura y una ironía tan afilada como inevitable.

Lejos de querer definir lo argentino, la película se sumerge en ese imaginario que todos reconocemos —aunque preferiríamos negar—. Francella se transforma en cada escena como un camaleón social argentino: encarna lo que vemos todos los días y preferimos no mirar dos veces. Con cada cambio de piel, aparece un personaje reconocible, ambiguo, entrañable o miserable, pero siempre posible.