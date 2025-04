Qué dijo Rosina Beltrán tras hacerse viral por un error en su debut como panelista: "Cómo me..."

"Está siguiendo la terapia psicológica, digamos", la corrigió con sutileza la conductora del programa, Yuyito González, sin darle mayor importancia al error en vivo. Sin embargo, en redes sociales el momento no pasó inadvertido y la uruguaya fue duramente criticada.

rosina Beltrán

Rosina Beltrán rompió el silencio tras su equivocación en vivo

Después de haberse convertido en tendencia por un error al aire, Rosina Beltrán aprovechó el inicio del programa siguiente para hacer su descargo y aclarar lo sucedido. Con sinceridad, la uruguaya explicó: "Me confundí de palabra. Quise decir terapia intensa", haciendo referencia al término utilizado en el comunicado de Morena.

Ante la repercusión, su compañero Facundo Ventura no dudó en respaldarla: "Como le buscan el pelo al huevo a todo, che", minimizando la situación. Por su parte, la conductora Yuyito González también salió en su defensa y sumó: "Cualquiera se puede confundir, pero cuando Rosi decía terapia intensiva, yo como soy una colgada que no sé nada del ambiente, dije ‘por ahí Morena estuvo en terapia intensiva. ¿Habrá estado en terapia o será terapia psicológica?’ Chicos, no importa, así triunfa Rosina".

rosina beltrán descargo.mp4

La ex Gran Hermano insistió en aclarar su equivocación: “Cómo me estuvieron dando y dando ayer en los programas. Me confundí de palabra, quise decir terapia intensa y dije intensiva”, reiteró, haciendo referencia a la repercusión mediática.

No obstante, decidió tomarse el momento con humor y lanzó, entre risas: “Apróntense los celulares porque ustedes ya me conocen y no va a haber un blooper, van a haber un montón de bloopers en el programa. Se van a divertir para rato”.