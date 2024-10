Qué fue lo primero que hizo Roberto García Moritán tras salir del centro de rehabilitación

Roberto Garcia Moritan.jpg

Moritán conversó con Teleshow para comentar que, además de este encuentro deportivo, tenía planeado un almuerzo posterior con sus hijas y su hijo Santino, quien se uniría a ellos después del juego. Sobre sus próximos pasos tras salir del centro adventista, el político aclaró al medio que no contará con un asistente terapéutico, ya que supo aprovechar al máximo sus días de descanso.

Respecto a su inminente divorcio de Pampita y los rumores sobre su supuesta relación con el polista Martín Pepa, el entrevistado expresó que no tiene intención de discutir estos temas ni ningún otro relacionado con su expareja: “No voy a hablar nunca de Caro. Es la madre de mi hija. Estoy solo y feliz”.

El plan de Pampita para divorciarse de Roberto García Moritán

Luego de su polémica separación, Pampita y Roberto García Moritán están listos para hacer oficial su trámite de divorcio. Según las últimas novedades, todo indicaría que Fernando Burlando sería el abogado elegido por la modelo.

En el programa LAM, Yanina Latorre dio algunos detalles sobre lo que realmente le importa a Pampita: cuidar su patrimonio a toda costa. “El año pasado se compró una casa en Nordelta con sus ahorros. Burlando quiere asegurarse de que Pampita no tenga que entregar nada de lo que ha ganado”, explicó.

pampita - roberto garcia moritan Pampita y Roberto García Moritán se separaron a fines de septiembre

Karina Mazzocco ya había comentado sobre esta pareja y afirmó que Burlando le aseguró a Pampita que no tiene nada de qué preocuparse en este tema legal. “Tenemos todas las de ganar. No te preocupes, esta vez no te va a pasar lo mismo que en tu primer matrimonio”, le dijo.

Se piensa que lo que dijo el abogado hace referencia a los problemas económicos que tuvo la modelo tras separarse de su primer esposo, Martín Barrantes. Con esa experiencia en mente, es probable que quiera adelantarse y tomar medidas para no quedar en desventaja.