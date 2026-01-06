Qué le robaron a Nicolás Wiñazki: el detalle de todo lo que se llevaron los ladrones
El periodista fue víctima de un robo perpetrado por dos delincuentes en una casa en refacción en Hurlingham. Todos los detalles.
El periodista Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo este lunes 5 de enero por la mañana. El hecho ocurrió en el barrio Parque Johnston, en Hurlingham, mientras se encontraba en una vivienda que está actualmente en refacción.
De acuerdo con lo trascendido, los delincuentes le sustrajeron aproximadamente 200 dólares y 60.000 pesos, una computadora portátil y una consola Nintendo Switch (que pertenecía a uno de sus hijos). Además, se llevaron una mochila con pertenencias personales.
El "gesto" de los ladrones
En un momento del asalto, Wiñazki les explicó que era periodista y les pidió que no se llevaran su teléfono celular, ya que es su herramienta de trabajo. Tras ello, los ladrones accedieron al pedido y se lo devolvieron.
Armados y encapuchados, los dos delincuentes huyeron en un auto negro, que se cree que era un Peugeot 308 que tenía pedido de secuestro.
Cabe señalar que la casa en cuestión no cuenta aún con medidas de seguridad definitivas, como alarmas o personal de vigilancia, lo que podría haber facilitado el accionar de los asaltantes. El ataque fue rápido y preciso: amenazaron al periodista, se apoderaron del dinero que tenía consigo y se dieron a la fuga sin ejercer violencia física.
Ahora, la Justicia investiga el caso como un robo "al voleo", ya que la propiedad estaba en obra y los delincuentes habrían aprovechado la oportunidad al ver movimiento en una casa que parecía deshabitada.
La causa quedó a cargo del fiscal Nicolás Filippini, titular de la UFI N° 8 de Morón, quien dispuso una serie de medidas para avanzar con la identificación de los responsables. En el expediente trabajan en conjunto la DDI, la policía local y personal de investigaciones, que ya comenzaron a relevar imágenes de cámaras ubicadas en calles cercanas al domicilio.
