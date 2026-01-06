Qué le robaron a Nicolás Wiñazki: el detalle de todo lo que se llevaron los ladrones

Ahora, la Justicia investiga el caso como un robo "al voleo", ya que la propiedad estaba en obra y los delincuentes habrían aprovechado la oportunidad al ver movimiento en una casa que parecía deshabitada.

La causa quedó a cargo del fiscal Nicolás Filippini, titular de la UFI N° 8 de Morón, quien dispuso una serie de medidas para avanzar con la identificación de los responsables. En el expediente trabajan en conjunto la DDI, la policía local y personal de investigaciones, que ya comenzaron a relevar imágenes de cámaras ubicadas en calles cercanas al domicilio.