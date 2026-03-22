Qué pasa hoy domingo en Gran Hermano Generación Dorada
Esta noche habrá movimientos importantes dentro de la casa y el juego se pone cada vez más interesante.
La casa de Gran Hermano vivirá este domingo una de sus jornadas más determinantes de la semana. A partir de las 22:15, los jugadores protagonizarán la ya clásica cena de nominados, un momento que no solo genera tensión sino que también suele dejar expuestas estrategias, alianzas y conflictos internos.
En esta instancia, los participantes que están en placa compartirán la mesa mientras esperan una de las noticias más importantes: quiénes logran bajar y quiénes continúan en riesgo. Como suele ocurrir en esta etapa del juego, algunos concursantes serán salvados por decisión del público, lo que reducirá la lista de posibles eliminados.
De esta manera, la placa se irá depurando hasta quedar conformada por los menos votados, que serán quienes realmente se jueguen su continuidad en la casa.
La definición final llegará el lunes, cuando se conozca el nombre del participante que deberá abandonar el reality. Mientras tanto, la gala de esta noche promete emociones fuertes, posibles cruces y mucha expectativa tanto dentro como fuera de la casa.
A esto se suma que el clima dentro del juego está cada vez más tenso, los participantes no paran de protagonizar cruces y buscan convertirse en los favoritos del público para intentar mantenerse dentro de la casa.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este domingo, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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