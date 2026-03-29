Qué pasa hoy domingo en Gran Hermano y quiénes bajan de placa de nominados
La tensión crece dentro de la casa y el próximo lunes uno de los nominados deberá abandonar el juego por decisión de la gente.
Gran Hermano se prepara para una noche decisiva en la que el juego dará un nuevo giro. En la gala de este domingo, algunos de los nominados lograrán salir de placa, mientras que otros quedarán expuestos de cara a la definición final, que tendrá lugar el lunes con una eliminación que promete ser determinante.
En esta oportunidad, la modalidad es negativa, lo que significa que el público deberá votar a quién quiere fuera de la competencia. Este sistema suele generar mayor tensión entre los jugadores, ya que no se trata de apoyar a un favorito, sino de evitar quedar entre los más rechazados.
A lo largo de la gala, se irán conociendo los nombres de quienes logran zafar de la placa, en una dinámica que mantiene en vilo tanto a los participantes como a los seguidores del reality. Cada salvación modifica estrategias, alianzas y el clima dentro de la casa.
De esta manera, los últimos nominados que no logren salir este domingo quedarán en una situación límite, sabiendo que todo se definirá en la próxima emisión. La expectativa crece, ya que cualquier movimiento puede inclinar la balanza.
Finalmente, el lunes llegará el momento más esperado: uno de los participantes deberá abandonar la casa. Con una placa negativa y un clima cada vez más tenso, todo indica que se viene una de las eliminaciones más picantes de la temporada.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este domingo, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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