Qué pasó con Guille Aquino en Blender

"Guille Aquino":

Por sus comentarios sobre Blender pic.twitter.com/qIJrLCZEZ6 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 6, 2025

Los seguidores de Escucho Ofertas, uno de los programas más populares de la plataforma, se volcaron a las redes para expresar sus opiniones y teorías sobre los motivos detrás de la decisión. Los comentarios fueron tan numerosos que las plataformas se llenaron de debates y reflexiones sobre el tema.

Este jueves, Galia Moldavsky se refirió a lo ocurrido y lanzó: "Quiero a la gente tranquila, nadie echó a Guille Aquino, eso no pasó, asì que bueno, nada, eso es todo lo que tengo para decir, porque es bueno, lo único que me compete a mi ,y quiero que estén tranquilos, porque vi mucha gente angustiada ayer y no quiero que estén angustiados, todo está bien, todo sigue en pie"

Acto seguido, su colega, Juana, expresó sin filtro: "Y hablando de momentos incómodos ,saben que hoy, (mientras se escuchaban risas de fondo, continuó), perdón, a mi me cuesta mucho fingir demencia", lo que provocó una serie de memes y comentarios en las redes sociales, dejando en evidencia que la polémica aún continúa y que no está claro lo que verdaderamente ocurrió.

Juana confirmando que fue verdad todo. Confirmadísimo que lo echaron a Guille Aquino y recularon porque se dieron cuenta que son idiotas, que Blender es Guille Aquino pic.twitter.com/oNZ6MHSQsK — Maxi (@tuhermana118) February 6, 2025

La reacción en las redes sociales tras lo ocurrido con Guille Aquino

Los internautas fanáticos de Guille Aquino se manifestaron tras lo ocurrido en las redes sociales tras el posteo que hizo la cuenta oficial de Blender: "Me confirman que fue HUMOR y que está todo OKEY. Inocente"

Me confirman que fue HUMOR y que está todo OKEY. Inocente. pic.twitter.com/d2RX8UQ0bh — BLENDER (@estoesblender) February 6, 2025

Lo que desató una serie de comentarios de los fanáticos del influencer, manifestándose a su favor, y armando teoría de lo ocurrido.

Me lo cuida eh! O se pudre todo. pic.twitter.com/EaMaYd4ttV — HAGOV Disco duro - Hagan backup boludes (@HAGOVdiscoduro) February 6, 2025

ES LA IMPLOSION MAS DIVERTIDA DEL MUNDOOOOOO https://t.co/X3OTx6gFJX — Pater (@Pater92) February 6, 2025