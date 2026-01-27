¿Qué pasó entre Roberto Pettinato y Mecha Iñigo, la expareja de Charly García?
En programas de espectáculos hablaron de un supuesto vínculo con Mecha Iñigo y de tensiones por dinero.
Un fuerte rumor volvió a instalar el nombre de Charly García en la agenda mediática, esta vez no por su música sino por versiones que involucran a su círculo íntimo y a Roberto Pettinato. En distintos programas de espectáculos comenzaron a circular comentarios sobre un presunto vínculo sentimental entre el conductor y músico y Mecha Iñigo, histórica pareja del ícono del rock nacional. Por ahora, se trata únicamente de trascendidos televisivos sin confirmación oficial de ninguna de las partes.
Las versiones indican que la relación entre Pettinato y Mecha habría ido más allá de la amistad, algo que —según quienes impulsaron el tema en la televisión— “se comentaba en el ambiente artístico” desde hace un tiempo. Sin embargo, ni Pettinato ni Iñigo realizaron declaraciones públicas al respecto, y desde el entorno de Charly García tampoco hubo manifestaciones que validen o desmientan estas afirmaciones.
El tema escaló cuando, además de la supuesta relación, se mencionaron cuestiones económicas vinculadas a un proyecto musical. Algunos panelistas deslizaron que Pettinato habría grabado un material homenaje a García y que el financiamiento de ese trabajo habría generado tensiones. Incluso se habló de un presunto pedido o manejo de dinero que no habría quedado claro entre las partes. Estas afirmaciones, sin embargo, tampoco fueron respaldadas con documentación ni con testimonios directos de los protagonistas.
En medio del revuelo, Mecha Iñigo mantuvo el perfil bajo que la caracteriza desde hace años, siempre ligada al acompañamiento personal y cotidiano de Charly García, especialmente en lo relacionado con su salud y su vida fuera de los escenarios. Su figura cobró mayor visibilidad pública en la última década justamente por ese rol cercano, lo que hace que cualquier mención a su vida privada genere repercusión inmediata.
Por el lado de Pettinato, su nombre no es ajeno a las polémicas mediáticas, aunque en esta oportunidad tampoco hizo comentarios públicos sobre estas versiones. En el ambiente artístico, donde las relaciones personales suelen entrelazarse con proyectos laborales, no es extraño que circulen rumores, pero en este caso no pasaron de comentarios televisivos sin confirmación.
