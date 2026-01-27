¿Qué pasó entre Roberto Pettinato y Mecha Iñigo, la expareja de Charly García?

En medio del revuelo, Mecha Iñigo mantuvo el perfil bajo que la caracteriza desde hace años, siempre ligada al acompañamiento personal y cotidiano de Charly García, especialmente en lo relacionado con su salud y su vida fuera de los escenarios. Su figura cobró mayor visibilidad pública en la última década justamente por ese rol cercano, lo que hace que cualquier mención a su vida privada genere repercusión inmediata.

Por el lado de Pettinato, su nombre no es ajeno a las polémicas mediáticas, aunque en esta oportunidad tampoco hizo comentarios públicos sobre estas versiones. En el ambiente artístico, donde las relaciones personales suelen entrelazarse con proyectos laborales, no es extraño que circulen rumores, pero en este caso no pasaron de comentarios televisivos sin confirmación.