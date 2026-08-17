Quién era Hayden Panettiere, la actriz de "Héroes" y "Nashville" que murió a los 36 años

Sin embargo, el gran salto de su carrera llegó en 2006. Ese año comenzó a interpretar a Claire Bennet en Héroes, una serie de ciencia ficción que rápidamente se convirtió en un fenómeno internacional. Su personaje, una adolescente con capacidades extraordinarias y la posibilidad de regenerar su cuerpo, fue uno de los más populares de la producción. La serie la convirtió en una estrella mundial y le permitió consolidar una carrera que continuaría durante los años siguientes.

El éxito de “Nashville” y sus nominaciones

Después de Héroes, uno de los papeles más importantes de su trayectoria fue el de Juliette Barnes en Nashville. La serie estaba ambientada en el mundo de la música country y Panettiere interpretó a una joven cantante que atravesaba conflictos profesionales y personales. Su trabajo fue reconocido por la industria y recibió dos nominaciones al Globo de Oro como mejor actriz de reparto, correspondientes a las ediciones de 2013 y 2014.

Permaneció vinculada a Nashville hasta el final de la serie, en 2018, mientras atravesaba también distintos períodos de su vida personal que luego decidió contar públicamente. En los últimos años volvió a ganar exposición cinematográfica gracias a la franquicia Scream. Participó en la cuarta y en la sexta película de la saga, retomando el personaje de Kirby Reed.

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Una vida personal marcada por la exposición

La actriz también habló públicamente sobre las dificultades de haber crecido frente a las cámaras. En sus memorias, This Is Me: A Reckoning, contó que la exposición desde una edad temprana tuvo consecuencias sobre su salud mental y que desarrolló dismorfia corporal. También relató situaciones traumáticas que atravesó durante su juventud y cuestionó algunos aspectos de la manera en que su carrera fue manejada cuando todavía era menor de edad.

“Siempre querés pensar lo mejor de tus padres y verlos bajo la luz más positiva”, expresó en una entrevista con The New York Times. Luego agregó: “Pero se hicieron muchas cosas sin tener en cuenta mi salud mental ni lo que era seguro para mí emocional o mentalmente”. En sus memorias también contó que cuando tenía 18 años fue llevada a una situación sexual no consentida con un hombre muy famoso durante un encuentro en un yate en el sur de Francia.

La maternidad y sus problemas de adicción

En 2009 comenzó una relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, con quien tuvo a su única hija, Kaya, en 2014. Después del nacimiento de la niña, comenzó a atravesar una fuerte depresión posparto, una situación que posteriormente vinculó con sus problemas de consumo.

La actriz reconoció que recurrió al alcohol y a los opioides para automedicarse durante uno de los períodos más difíciles de su vida. En una entrevista contó que llegó a despertarse con temblores y que necesitaba “una botella entera de alcohol” para atravesar el día cuando no utilizaba opioides.

En 2015 ingresó a un centro de tratamiento para trabajar sobre su depresión y sus problemas de consumo. Posteriormente retomó su actividad profesional y continuó formando parte de Nashville.

En sus últimos años, también destacó la reconstrucción del vínculo con su hija Kaya, quien vive en Europa junto a su padre. En una entrevista llegó a describir la relación entre ambas de una manera muy especial: “Me atrevería a decir que incluso tenemos una amistad”.

La muerte de su hermano Jansen en 2023 fue otro de los golpes más fuertes de su vida. El joven actor murió a los 28 años por una cardiopatía. Hayden había dicho después de aquella pérdida: “Cuando lo perdí, sentí que había perdido la mitad de mi alma”.