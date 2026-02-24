Quién es Franco Zunino, el personal trainer que ingresa a Gran Hermano Generación Dorada

También confesó que es histérico con el orden, una característica que podría generar roces dentro de la convivencia diaria en la casa más famosa del país. Con un perfil directo, competitivo y decidido a jugar desde el primer día, buscará destacarse en Gran Hermano Generación Dorada y evitar pasar desapercibido en una edición que promete intensidad desde el comienzo.

Dónde ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

Una de las grandes apuestas de esta temporada es su expansión digital y global. Mientras que la pantalla de Telefe lidera la emisión tradicional, los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO (DIRECTV). Además, la plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las galas y debates de manera exclusiva tras su salida al aire, mientras que en Uruguay el programa llegará a través de Canal 10.

