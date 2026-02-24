Quién es Franco Zunino, el personal trainer que ingresa a Gran Hermano Generación Dorada
El participante número 21 del reality entró con una presentación bien arriba y buscará jugar desde el arranque para no pasar desapercibido por el programa.
La TV explotó de la mejor manera con el regreso de uno de los tanques televisivos de los últimos años, con la presentación en Telefe de Gran Hermano Generación Dorada, con su gala de ingreso conducida por Santiago del Moro y la promesa de sorpresas y altos niveles de rating. Luego de un primer día con mucha emoción, este martes promete ser igual de apasionante.
Bajo la conducción de Del Moro, el show regresa con la premisa de renovar un fenómeno que ya es parte de la cultura popular contemporánea. Con el producto en marcha, se empezaron a conocer los perfiles de los participantes que dejarán todo en el reality para dejar su huella grabada con el correr de los años.
Para esta edición, el despliegue tecnológico y estructural es imponente. La casa fue reformada íntegramente, sumando atractivos que elevarán la tensión y el entretenimiento de la convivencia: desde un caño de pole dance y una puerta misteriosa, hasta un sistema de piletas doble que incluye una versión climatizada y otra estilo "Pileta Playa". El estudio no se queda atrás, contando con un espacio de última generación que presume de más de 500 m² de pantallas y una tribuna con capacidad para recibir a más de 650 espectadores.
Quién es Franco Zunino, el personal trainer que ingresa a Gran Hermano Generación Dorada
La casa de Gran Hermano Generación Dorada sumó un nuevo perfil competitivo con el ingreso de Franco Zunino. El participante número 21 llegó con una presentación enérgica y dejó en claro que no piensa adoptar un rol secundario.
Personal trainer de profesión, Franco construyó su identidad alrededor del entrenamiento, la disciplina y el esfuerzo. Según contó en su presentación, atravesó una historia de superación que marcó su carácter y su forma de ver la vida. Soltero y autodefinido como alguien que “encara”, Zunino aseguró que va siempre de frente y que no teme decir lo que piensa. Su lema es claro: “si te caes te levantas, no importa lo que pase”.
También confesó que es histérico con el orden, una característica que podría generar roces dentro de la convivencia diaria en la casa más famosa del país. Con un perfil directo, competitivo y decidido a jugar desde el primer día, buscará destacarse en Gran Hermano Generación Dorada y evitar pasar desapercibido en una edición que promete intensidad desde el comienzo.
Dónde ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
Una de las grandes apuestas de esta temporada es su expansión digital y global. Mientras que la pantalla de Telefe lidera la emisión tradicional, los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO (DIRECTV). Además, la plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las galas y debates de manera exclusiva tras su salida al aire, mientras que en Uruguay el programa llegará a través de Canal 10.
La grilla de los streams de Telefe
- La Cumbre: El mano a mano de Santiago del Moro con el expulsado.
- Todo lo Contrario: Actualidad y seguimiento en vivo con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir.
- La Jugada: Análisis táctico con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte.
- Reacciones en vivo: A cargo de figuras como La Tora, Fefe Bongiorno y Coty Romero.
