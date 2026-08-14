Marta Fort reveló cómo consiguió novio y sorprendió con su insólita estrategia para "asegurárselo"

“Como el chico es uruguayo, vive allá y yo soy argentina, por las dudas, antes de que venga quería quemarlo”, explicó la influencer. Y entonces llegó la confesión que dejó flotando una mezcla de estupor y carcajada en el estudio: “Lo oriné”.

La frase generó uno de los momentos más desopilantes de la charla y terminó convirtiéndose en la particular explicación de Fort sobre cómo decidió “marcar” al hombre que había conseguido después de aquella búsqueda.

El vínculo, al parecer, avanzó pese a semejante método de territorialidad amorosa. Juan Manuel vive en Canelones y trabaja en la compra y venta de autos de alta gama. Además, el joven reúne varias de las características que Marta había mencionado meses atrás cuando explicó qué buscaba en una pareja: es morocho, tiene tatuajes y entrena.