Marta Fort reveló cómo consiguió novio y sorprendió con su insólita estrategia para "asegurárselo"
La hija de Ricardo Fort habló sobre el comienzo de su relación y contó con humor la insólita maniobra que hizo para evitar que su candidato se le escapara.
Marta Fort encontró pareja y, como era de esperar, la historia detrás del romance tiene bastante de singular. La influencer visitó a Mario Pergolini en Otro Día Perdido (El Trece) y reconstruyó el derrotero que terminó con la llegada de su actual novio, además de revelar una estrategia absolutamente inesperada para “asegurárselo”.
Todo había comenzado con una búsqueda de pareja que le organizó Martín Cirio. La iniciativa, que pretendía ayudarla a encontrar un candidato, terminó convirtiéndose en una suerte de casting sentimental que no colmó precisamente sus expectativas.
“Todos y cada uno eran p... (...) Ya no sabía si me buscaban pareja o amigo”, contó Marta, dejando en claro que la selección inicial había sido bastante aciaga. Más adelante, el concurso desembocó en Blender, donde Fort afinó el identikit de su hombre ideal. Sin demasiados circunloquios, explicó: “Me gustaban morochos, altos, tatuados, finos, pero con cara de turros. Mientras más cara de bandido mejor”. Y finalmente apareció alguien que cumplía con buena parte de ese peculiar prontuario romántico.
Quién es el novio de Marta Fort
El hombre que conquistó a Marta es Juan Manuel Ramírez, un joven uruguayo con quien comenzó una relación que mantuvieron bajo cierta reserva durante un tiempo. De hecho, ambos viajaron juntos a Universal y Las Vegas, aunque decidieron no blanquear inmediatamente el romance ante el público.
Durante la entrevista, Pergolini quiso saber cómo había hecho Marta para asegurarse de que la relación avanzara y no terminar perdiendo a su candidato. La respuesta fue tan inesperada como surrealista.
“Como el chico es uruguayo, vive allá y yo soy argentina, por las dudas, antes de que venga quería quemarlo”, explicó la influencer. Y entonces llegó la confesión que dejó flotando una mezcla de estupor y carcajada en el estudio: “Lo oriné”.
La frase generó uno de los momentos más desopilantes de la charla y terminó convirtiéndose en la particular explicación de Fort sobre cómo decidió “marcar” al hombre que había conseguido después de aquella búsqueda.
El vínculo, al parecer, avanzó pese a semejante método de territorialidad amorosa. Juan Manuel vive en Canelones y trabaja en la compra y venta de autos de alta gama. Además, el joven reúne varias de las características que Marta había mencionado meses atrás cuando explicó qué buscaba en una pareja: es morocho, tiene tatuajes y entrena.
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