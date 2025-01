Quién es Juliet, la mini periodista de Monte Grande que conquistó al mundo del espectáculo

Hoy se encuentra peleando por recuperar su cuenta de Instagram @juliet.czupiak con más de 130.000 mil seguidores, que fue suspendida luego de compartir una nota vieja que le habían hecho a la China Suarez.

Si bien, todos enloquecerían ante esta situación, su mamá, Luciana Sactiva, quien acompaña a su hija en cada paso filmándola y ocupándose del tema redes, le contó a minutouno.com que "Juliet no sabe cuántos seguidores tiene, no sabe de reproducciones, ella dice que le gusta hacer sus notitas para sacarle una sonrisa a la gente".

A su vez, Sactiva expresó: "Nos sorprende todo el amor recibido, con esto que pasó tantos mensajes de tanta gente queriéndonos ayudar, preocupados por Juliet". Para continuar con lo que hace tan feliz a Juliet, la familia Czupiak creó otra cuenta @juliet.lunita dado que, si bien ama su nombre, a esta pequeña le encanta el nombre Luna, y vio perfecta la ocasión para sumarlo en la causa.

Embed - Juliet Luna on Instagram: "Me suspendieron mi otra cuenta me podran seguir en esta para seguir compartiendo mis notitas #julietczupiak #miniperiodista #parati #viral"