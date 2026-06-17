Quién es la mujer que conquistó a Ian Lucas: las fotos con Renata Mónaco en el Mundial 2026

En Intrusos Paula Varela contó que se comunicó con él y recibió luz verde para confirmar la noticia. "No se mostraban, pero ahora ya es oficial. Me dijo que se puede blanquear", reveló la periodista.

Además, explicó cómo comenzó la historia entre ambos: "Él tiene 27 años y ella un poco menos, es muy linda. Se conocieron porque habían grabado varios videos juntos para YouTube. Se llevaron bien ráapidamente".

"Él la invitó al Mundial y van a estar juntos una semana ahí", agregó Varela mientras se difundían las primeras imágenes de la pareja.