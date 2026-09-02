Quién será eliminada de Gran Hermano hoy miércoles, según la encuesta de Fefe Bongiorno

Mariela Prieto: 28,4%

28,4% Luana Fernández: 32,5%

32,5% Yisela Yipio Pintos: 35,2%

35,2% Charlotte Caniggia: 42,2%

42,2% Yanina Zilli: 56,2%

56,2% Sol Abraham: 66,6%

De acuerdo con estos números, la definición estaría concentrada principalmente entre Mariela Prieto, Luana Fernández y Yisela Yipio Pintos. Sin embargo, quien aparece más comprometida es Mariela Prieto, que obtuvo el porcentaje más bajo de votos positivos en la encuesta.

La participante deberá esperar ahora el resultado oficial de la gala para saber si continúa en competencia o se convierte en la próxima eliminada de Gran Hermano Generación Dorada.

Las participantes, además, siguen acompañadas por los exhermanitos que ingresaron a la casa por decisión de los propios jugadores. En caso de que alguna sea eliminada, su acompañante también deberá abandonar el reality.

Cabe aclarar que las encuestas realizadas en redes sociales funcionan únicamente como una referencia y no determinan el resultado final. La votación oficial se realiza mediante SMS al 9009 o a través de GHglobal.ar, por lo que los porcentajes pueden modificarse hasta el cierre de la votación.