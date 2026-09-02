Quién será eliminada de Gran Hermano hoy miércoles, según la encuesta de Fefe Bongiorno
Esta noche se define una nueva salida de la casa y tres participantes aparecen como las más comprometidas en la votación positiva.
Este miércoles 2 de septiembre, Gran Hermano Generación Dorada tendrá una nueva gala de eliminación por Telefe. Con seis participantes todavía en competencia, el público deberá elegir quién quiere que continúe en el reality y, en esta instancia, la concursante que reúna menor cantidad de votos positivos será quien abandone la casa.
La nueva modalidad fue anunciada por Santiago del Moro luego de la salida de Pincoya, quien perdió en un mano a mano contra Yipio. El conductor explicó que se abrió una placa positiva que continuará hasta la final, aunque habrá eliminaciones semanales hasta conocer a la gran ganadora.
Además, Del Moro confirmó que las galas de eliminación se realizarán dos veces por semana: "habrá gala de eliminación los días lunes y miércoles".
Quién será la próxima eliminada de Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno
Mientras los fanáticos definen su voto, Fefe Bongiorno realizó una encuesta en X para conocer las preferencias del público. La consulta reunió más de 15.000 votos y permitió establecer una primera tendencia entre las seis participantes que continúan en carrera.
Los resultados fueron:
- Mariela Prieto: 28,4%
- Luana Fernández: 32,5%
- Yisela Yipio Pintos: 35,2%
- Charlotte Caniggia: 42,2%
- Yanina Zilli: 56,2%
- Sol Abraham: 66,6%
De acuerdo con estos números, la definición estaría concentrada principalmente entre Mariela Prieto, Luana Fernández y Yisela Yipio Pintos. Sin embargo, quien aparece más comprometida es Mariela Prieto, que obtuvo el porcentaje más bajo de votos positivos en la encuesta.
La participante deberá esperar ahora el resultado oficial de la gala para saber si continúa en competencia o se convierte en la próxima eliminada de Gran Hermano Generación Dorada.
Las participantes, además, siguen acompañadas por los exhermanitos que ingresaron a la casa por decisión de los propios jugadores. En caso de que alguna sea eliminada, su acompañante también deberá abandonar el reality.
Cabe aclarar que las encuestas realizadas en redes sociales funcionan únicamente como una referencia y no determinan el resultado final. La votación oficial se realiza mediante SMS al 9009 o a través de GHglobal.ar, por lo que los porcentajes pueden modificarse hasta el cierre de la votación.
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