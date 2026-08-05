El bloguero Perez Hilton fue internado de urgencia en Miami tras autolesionarse en un vivo de TikTok
El bloguero Perez Hilton está bajo intensivos cuidados médicos luego de que sus seguidores alertaran a la policía por un acto de autolesión en su casa de Miami.
El famoso mediático estadounidense Perez Hilton se encuentra atravesando un crítico momento personal de salud. Tras un confuso y alarmante episodio transmitido en vivo mediante sus redes sociales, las autoridades locales debieron intervenir en su domicilio de emergencia. Actualmente, el creador de contenido se recupera bajo cuidado médico y profesional.
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Preocupación por el severo momento que se transmitió en TikTok
La dramática situación tuvo lugar este martes en la propiedad que la celebridad de 46 años posee en la ciudad de Miami. Los servicios de emergencia se apersonaron en el lugar luego de que diversos usuarios denunciaran preocupados que un hombre estaba realizando actos de autolesión frente a los espectadores en línea. Durante el polémico incidente, la cuenta en la red social del mediático fue suspendida de forma abrupta.
Según el comunicado oficial emitido por la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade, el individuo afectado fue "rescatado sano y salvo". Inmediatamente después, fue trasladado a un hospital regional para su urgente atención. En paralelo, una unidad policial de respuesta a crisis y diversos profesionales licenciados en salud mental se quedaron en el lugar de los hechos para brindar contención prioritaria y recursos a la familia allí presente.
Las autoridades destacaron que, en escenarios complejos donde una persona padece una severa crisis, los oficiales aplican estrictas tácticas de "desescalada". Este protocolo táctico busca crear tiempo y distancia para evitar un trágico desenlace, previniendo lo que en Estados Unidos se conoce como "suicide by cop" (suicidio por policía).
Por su parte, los representantes del pionero de los blogs de espectáculos, Dante Rusciolelli y Rebekah Kochan, manifestaron estar al tanto del perturbador contenido que circuló por la web. El equipo señaló que "su principal preocupación es la salud y el bienestar" de su cliente, solicitando encarecidamente que se respete la privacidad familiar durante la recuperación.
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