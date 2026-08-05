El bloguero Perez Hilton fue internado de urgencia en Miami tras autolesionarse en un vivo de TikTok

Preocupación por el severo momento que se transmitió en TikTok

IMÁGENES SENSIBLES El bloguero Perez Hilton fue internado de urgencia en Miami tras autolesionarse en un vivo de la red TikTok pic.twitter.com/HBfX5gp7AR — minutouno (@minutounocom) August 5, 2026

La dramática situación tuvo lugar este martes en la propiedad que la celebridad de 46 años posee en la ciudad de Miami. Los servicios de emergencia se apersonaron en el lugar luego de que diversos usuarios denunciaran preocupados que un hombre estaba realizando actos de autolesión frente a los espectadores en línea. Durante el polémico incidente, la cuenta en la red social del mediático fue suspendida de forma abrupta.