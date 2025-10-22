Quién es Rocío Robles, la nueva novia de Adrián Suar: su carrera y presente profesional
Tras semanas de rumores y una salida juntos en Buenos Aires, la panelista y el actor confirmaron su romance.
Durante los últimos meses, los rumores sobre una posible confirmación de relación entre Rocío Robles y Adrián Suar comenzaron a resonar con más fuerza, especialmente tras ser vistos en una cena en Palermo que no pasó desapercibida para la prensa. Aunque ambos optaban por el silencio, los gestos hablaban por sí solos. El encuentro terminó por confirmar lo que muchos ya sospechaban: el productor y la modelo están comenzando una historia juntos.
La escena se volvió viral y los medios no tardaron en preguntarse: ¿quién es la mujer que habría conquistado el corazón de uno de los hombres más influyentes del espectáculo argentino?
Quién es Rocío Robles, la nueva novia de Adrián Suar
Nacida el 9 de diciembre de 1992 en Rosario, Rocío Robles tiene 32 años y un recorrido que combina esfuerzo, versatilidad y pasión por los medios. Criada en el seno de una familia de clase media con fuerte compromiso social, su infancia estuvo marcada por la murga y el deporte. En 2008, con tan solo 14 años, fue elegida Segunda Princesa del Carnaval de Rosario y recibió una beca para una escuela de modelos, dando así sus primeros pasos en el mundo artístico.
Su salto a la televisión se produjo en 2012 con su participación en el reality La argentina más linda de Sábado Show, donde fue segunda finalista. Poco después, llegó su ingreso a ShowMatch, el programa de Marcelo Tinelli, donde se desempeñó como bailarina entre 2014 y 2017. Esa etapa fue clave en su carrera: popularidad, nuevas amistades y aprendizaje en el universo del espectáculo, incluso compartiendo pista con figuras como Rocío Guirao Díaz.
Robles no se encasilló en la danza. Fue secretaria en Canta si Puedes, panelista en La Jaula de la Moda y Santo Sábado, jurado en La Tribuna de Guido y participó de ciclos como Bienvenidos a bordo. También se animó a actuar, con papeles en La Isla Encantada y la comedia Bañeros 5: Lentos y Cargosos.
En 2019, decidió alejarse del foco local y se mudó a México, donde continuó su carrera como modelo, actriz y conductora. No fue hasta 2023 que regresó a la Argentina, apostando por un nuevo rumbo profesional: se inscribió en periodismo deportivo y rápidamente se sumó como panelista en F3 de ESPN. Allí comparte su fanatismo por Rosario Central y promueve la visibilidad femenina en el fútbol.
Al mismo tiempo, fortaleció su presencia en redes, consolidándose como influencer y referente para muchas jóvenes que siguen su estilo y su mirada sobre los medios.
En cuanto a su vida privada, Robles siempre intentó mantenerse lejos del escándalo. Su relación más conocida fue con Tyago Griffo, aunque en 2024 su nombre volvió a ser tendencia luego de que fuera vinculada con Alexis Mac Allister, en el marco de rumores sobre una supuesta infidelidad a Ailén Cova. La noticia fue desmentida por el entorno del futbolista, que aclaró que Robles solo asistió al cumpleaños de Rodrigo De Paul, sin mantener vínculos sentimentales con ninguno de los jugadores.
Ella misma fue tajante: “Me preguntan, yo digo algo y no me creen. Yo estoy tranquila porque sé lo que hice, él sabe lo que hizo. Se fue temprano a estar con la novia. Y De Paul entiendo que está soltero, yo también estoy soltera, pero de todas maneras no me gusta que me vinculen con alguien que no”, afirmó, buscando cerrar el capítulo y enfocarse en sus proyectos personales.
No obstante, lo que terminó de instalar su nombre en la agenda fue el reciente acercamiento con Adrián Suar. Luego de varias apariciones públicas, fuentes cercanas confirmaron que la pareja se encuentra “conociéndose y apostando al amor”, algo que marcó un giro en la habitual reserva con la que ambos manejaban su intimidad.
Hoy, lejos de esconderse, Robles y Suar disfrutan del presente, enfrentando con naturalidad la atención mediática. Entre cenas, proyectos y un romance en plena construcción, ambos suman un nuevo capítulo a sus respectivas trayectorias.
