Quién es Rocío Robles, la nueva novia de Adrián Suar: su carrera y presente profesional

En 2019, decidió alejarse del foco local y se mudó a México, donde continuó su carrera como modelo, actriz y conductora. No fue hasta 2023 que regresó a la Argentina, apostando por un nuevo rumbo profesional: se inscribió en periodismo deportivo y rápidamente se sumó como panelista en F3 de ESPN. Allí comparte su fanatismo por Rosario Central y promueve la visibilidad femenina en el fútbol.

rocio robles Rocío Robles, hot

Al mismo tiempo, fortaleció su presencia en redes, consolidándose como influencer y referente para muchas jóvenes que siguen su estilo y su mirada sobre los medios.

En cuanto a su vida privada, Robles siempre intentó mantenerse lejos del escándalo. Su relación más conocida fue con Tyago Griffo, aunque en 2024 su nombre volvió a ser tendencia luego de que fuera vinculada con Alexis Mac Allister, en el marco de rumores sobre una supuesta infidelidad a Ailén Cova. La noticia fue desmentida por el entorno del futbolista, que aclaró que Robles solo asistió al cumpleaños de Rodrigo De Paul, sin mantener vínculos sentimentales con ninguno de los jugadores.

Ella misma fue tajante: “Me preguntan, yo digo algo y no me creen. Yo estoy tranquila porque sé lo que hice, él sabe lo que hizo. Se fue temprano a estar con la novia. Y De Paul entiendo que está soltero, yo también estoy soltera, pero de todas maneras no me gusta que me vinculen con alguien que no”, afirmó, buscando cerrar el capítulo y enfocarse en sus proyectos personales.

No obstante, lo que terminó de instalar su nombre en la agenda fue el reciente acercamiento con Adrián Suar. Luego de varias apariciones públicas, fuentes cercanas confirmaron que la pareja se encuentra “conociéndose y apostando al amor”, algo que marcó un giro en la habitual reserva con la que ambos manejaban su intimidad.

Hoy, lejos de esconderse, Robles y Suar disfrutan del presente, enfrentando con naturalidad la atención mediática. Entre cenas, proyectos y un romance en plena construcción, ambos suman un nuevo capítulo a sus respectivas trayectorias.