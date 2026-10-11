Quién es Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan: la pasión por las pistas y la resiliencia familiar

De las cámaras al asfalto: su carrera en el deporte motor

A diferencia de su hermano Franco —quien siguió el camino artístico de la actuación y la música— o su hermana Azul, Valentín encontró su refugio y vocación en el automovilismo:

Inicios y formación: Desde muy joven mostró fascinación por las carreras de autos, realizando su preparación en categorías formativas y de monoplazas.

Salto al Turismo Carretera: Con un perfil enfocado en la disciplina y el trabajo en equipo, debutó formalmente en el circuito profesional del Turismo Carretera en marzo de 2025, consolidándose como un piloto con proyección dentro de la categoría más popular del país.

Quién es Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan: la pasión por las pistas y la resiliencia familiar

La denuncia contra su padre y el vínculo inquebrantable con la familia Yankelevich

Tras mantener el silencio durante más de una década con el objetivo prioritario de proteger a su hermana menor, Valentín decidió compartir públicamente su testimonio una vez que ella se radicó en el exterior para continuar sus estudios universitarios.

En recientes declaraciones periodísticas, el piloto detalló los difíciles momentos vividos en su niñez, destacando que el impulso para hablar respondió a la necesidad de cerrar una etapa, sanar heridas y visibilizar situaciones de violencia intra familiar.

Hoy, Valentín se define como un joven enfocado en su carrera deportiva, con una estrecha relación con sus hermanos y un profundo agradecimiento hacia sus abuelos, Gustavo Yankelevich y Cris Morena.

Con la templanza que le otorgó el deporte y el respaldo de su entorno más cercano, Valentín Yankelevich avanza a paso firme sobre el asfalto, combinando la memoria viva de su madre con la determinación de quien supo adueñarse de su propio destino.