Quién es Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan: la pasión por las pistas y la resiliencia familiar
El joven piloto de Turismo Carretera de 24 años es un apasionado por el automovilismo, y recientemente recordó su infancia marcada por la violencia familiar.
Heredero de una de las dinastías más emblemáticas del espectáculo argentino, Valentín Yankelevich (24) construyó una identidad propia lejos de los estudios de televisión y los escenarios teatrales, y este domingo fue tendencia en la Argentina tras revelar una dura denuncia contra su padre, Darío Giordano.
Apasionado por la velocidad y el deporte motor, el segundo hijo de Romina Yan y el productor Darío Giordano logró hacerse un nombre en el automovilismo profesional, al tiempo que debió atravesar un duro proceso de reconstrucción personal marcado por la pérdida, la superación y la búsqueda de la verdad.
Valentín Yankelevich: la infancia atravesada por la pérdida y el dolor oculto
Nacido el 17 de abril de 2002, Valentín creció rodeado del afecto del público por la figura de su madre, quien falleció repentinamente en septiembre de 2010 cuando él tenía apenas 8 años.
Detrás de la reserva con la que la familia atravesó el duelo, la infancia de Valentín ocultaba un calvario puertas adentro. Tras la muerte de Romina, el joven comenzó a sufrir violencia física y psicológica por parte de su padre, Darío Giordano, según relató recientemente en una entrevista.
A los 12 años, su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, tomó intervención judicial para obtener su custodia y la de su hermano mayor, Franco. Desde entonces, Valentín eligió renunciar al apellido paterno y refugiarse bajo el cobijo de sus abuelos, a quienes considera sus verdaderos maestros y salvadores.
De las cámaras al asfalto: su carrera en el deporte motor
A diferencia de su hermano Franco —quien siguió el camino artístico de la actuación y la música— o su hermana Azul, Valentín encontró su refugio y vocación en el automovilismo:
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Inicios y formación: Desde muy joven mostró fascinación por las carreras de autos, realizando su preparación en categorías formativas y de monoplazas.
Salto al Turismo Carretera: Con un perfil enfocado en la disciplina y el trabajo en equipo, debutó formalmente en el circuito profesional del Turismo Carretera en marzo de 2025, consolidándose como un piloto con proyección dentro de la categoría más popular del país.
La denuncia contra su padre y el vínculo inquebrantable con la familia Yankelevich
Tras mantener el silencio durante más de una década con el objetivo prioritario de proteger a su hermana menor, Valentín decidió compartir públicamente su testimonio una vez que ella se radicó en el exterior para continuar sus estudios universitarios.
En recientes declaraciones periodísticas, el piloto detalló los difíciles momentos vividos en su niñez, destacando que el impulso para hablar respondió a la necesidad de cerrar una etapa, sanar heridas y visibilizar situaciones de violencia intra familiar.
Hoy, Valentín se define como un joven enfocado en su carrera deportiva, con una estrecha relación con sus hermanos y un profundo agradecimiento hacia sus abuelos, Gustavo Yankelevich y Cris Morena.
Con la templanza que le otorgó el deporte y el respaldo de su entorno más cercano, Valentín Yankelevich avanza a paso firme sobre el asfalto, combinando la memoria viva de su madre con la determinación de quien supo adueñarse de su propio destino.
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