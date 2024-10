Quién fue el galán que tuvo un romance con Pampita antes de que apareciera Benjamín Vicuña

Pampita y Gonzalo Valenzuela.jpg

Y afirmó: “Carolina tuvo una relación con Gonzalo que no sé por qué nunca la quisieron asumir públicamente”. A su vez, contó que esto fue anterior al romance que vivieron el actor con la conductora. Pero Pamela David y los panelistas no estaban convencidos de lo que estaban escuchando: "Yo no lo creo. Yo trabajé con ella en el año 2005 en Doble Vida, compartimos camarín y Gonzalo Valenzuela era pareja de Juana, estaban bárbaro”, sentenció.

“Gonzalo con Juana tuvo una relación muchísimo tiempo después de que Carolina haya salido con él. No se unen los tiempos”, garantizó Schmito, mientras la conductora seguía negando: “Pero ninguno de los dos contó y si no salís a contar no vale. ¿Por qué le tengo que creer a esta señora?”.

“Lo que dice Claudia es que los tiempos no concuerdan entre lo que están planteando ustedes y las imágenes que nosotros vimos en Chile. La relación con Gonzalo Valenzuela fue bastante antes, de eso hay registros en Chile, hay fotografías, hay videos", salió a hablar un periodista chileno que estaba en el piso.

Para ir finalizando, Schmito manifestó: "Pamela yo le mandé a tu producción y si quieren pueden hacer un buen trabajo y podrían tener la imagen de Pampita con Gonzalo”. Y concluyó con una contundente frase: “Nadie la está criticando a Pampita por haber tenido una relación con Gonzalo. Acá solamente estamos contando una historia que quizá ustedes desconocían antes de que Carolina comenzara la relación con Benjamín Vicuña”.

— América TV (@AmericaTV) October 4, 2024