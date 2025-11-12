Quién se salvó de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity y quiénes quedaron nominados
Diez concursantes pusieron a prueba sus habilidades en la elaboración de un pionono dulce.
Durante la emisión del martes 11 de noviembre de Masterchef Celebrity por Telefe el programa se centró en la preparación de piononos dulces y salados para evitar el delantal negro que lleva a los participantes a la gala de eliminación y ganar el paso al balcón. Los primeros en llamar la atención fueron la bailarina Momi Giardina y el cantante Andy Chango se aliaron para lograr una preparación que sorprendiera a los jurados y fueron realizando cada paso prácticamente a dúo.
La designación de los platos se hizo mediante la suerte, a cada participante le tocó pinchar un globo que contenía adentro si les tocaba preparación dulce o salada. Andy y Momi coincidieron con lo dulce y además estaban ubicados en las primeras mesadas, por lo que se pudo apreciar cómo trabajaban juntos.
Momi le dijo a la conductora, Wanda Nara, hoy "Estamos en equipo. Hoy es el mejor día de todos los programas, es mi favorito". La conductora les dijo que aunque hicieran todo junto sólo uno podría subir al balcón en caso de que sus preparaciones estuvieran bien, dijeron que quizá podía haber una excepción. Pero no fue así.
Andy fue el primero de los dos en presentar el plato. Dijo que se llamaba "Momi y Andy rumbo al balcón". Martitegui afirmó: "El sabor es espectacular". Mientras que Betular sentenció: "Es una caricia de vainilla y frutos rojos".
Rápidamente, los chefs confesaron que pensaron que los cuatro deberían ir al balcón, pero que no se puede, así que solo uno se salvará de la gala de eliminación y los participantes empezaron a cantar que deberían subir los cuatro al balcón.
Entonces, Damián Betular reveló que Julia y Susana tienen delantal negro y van a la gala de eliminación. Finalmente, Betular reveló: "El cocinero o la cocinera que sube al balcón y se salva de la gala de eliminación es Momi".
Cuando Momi sube al balcón, Wanda Nara le pregunta si quisiera cambiarle a Andy y él afirmó: "Es como si estuviera yo, real". A lo que la participante expresó: "¿Seguro?". Sin embargo, luego Betular comentó que igualmente Momi estaba agarrada al balcón.
