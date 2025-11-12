Quién se salvó de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity y quiénes quedaron nominados

Andy fue el primero de los dos en presentar el plato. Dijo que se llamaba "Momi y Andy rumbo al balcón". Martitegui afirmó: "El sabor es espectacular". Mientras que Betular sentenció: "Es una caricia de vainilla y frutos rojos".

Rápidamente, los chefs confesaron que pensaron que los cuatro deberían ir al balcón, pero que no se puede, así que solo uno se salvará de la gala de eliminación y los participantes empezaron a cantar que deberían subir los cuatro al balcón.

Entonces, Damián Betular reveló que Julia y Susana tienen delantal negro y van a la gala de eliminación. Finalmente, Betular reveló: "El cocinero o la cocinera que sube al balcón y se salva de la gala de eliminación es Momi".

Cuando Momi sube al balcón, Wanda Nara le pregunta si quisiera cambiarle a Andy y él afirmó: "Es como si estuviera yo, real". A lo que la participante expresó: "¿Seguro?". Sin embargo, luego Betular comentó que igualmente Momi estaba agarrada al balcón.