Quién se va de Gran Hermano hoy lunes, según el boca de urna de Pabloschi

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Solange Abraham abandona Gran Hermano esta noche: el fuerte e inapelable motivo

Es, sin dudas, una sorpresa para todos y, también, una tristeza total para los televidentes: Solange Abraham abandonaría Gran Hermano este lunes por la noche, en el marco de una gala de eliminación que será más que picante.

Lo cierto es que el rumor sonó con fuerza en las últimas horas, pero los grandes referentes tuiteros del reality de Telefe -Pabloschi y Tronk- lo dan como un hecho: la tucumana hará uso de la puerta giratoria esta noche.

Solange Abraham

Cuál es el motivo de abandono de Solange Abraham

Según lo que trascendió en las últimas horas (especialmente comentado en A la Barbarossa, el ciclo que Georgina Barbarossa conduce en Telefe), su deseo de abandonar la casa se debe principalmente a un quiebre emocional tras una feroz pelea con Manuel Ibero.

Además, Solange entró con una mochila pesada: su escandaloso divorcio de Marcelo Da Corte. Desde que entró, la actual pareja de su ex (Lautaro Marchesini) no paró de atacarla en redes y en programas como LAM, acusándola de "mala madre" y de "vivir de ellos". Ese ruido externo, sumado al aislamiento, parece haberla saturado.

Finalmente, a diferencia de su otro paso por Gran Hermano, Solange ahora tiene una hija. Si bien las peleas con Manuel y el clima hostil de la casa fueron el "detonante" del momento, el motor principal de su angustia es la distancia con su hija Delfina.