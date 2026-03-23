Quién se va de Gran Hermano hoy lunes, según el boca de urna de Pabloschi
De cara a una nueva gala de eliminación, el tuitero referente del reality de Telefe ya lanzó su primera tendencia, que alegró a muchos...
Gran Hermano Generación Dorada continúa viviendo horas de tensión, en medio de una casa que cada vez está más polarizada: Emanuel Di Gioia, Solange Abraham, Eduardo Carrera y Cinzia Francischiello se erigen como uno de los grupos más fuertes, denominados "Los 4 fantásticos", mientras el resto de la casa arma alianzas para destruirlos.
Ahora, de cara a una nueva gala de eliminación que tendrá lugar en la noche de este lunes, Juanicar, Kennys, Lola, Luana, Martín, Nazareno y Zunino se encuentran en peligro de quedar afuera de juego, dado que han sido los jugadores menos votados en esta placa positiva que, dicho sea de paso, es un castigo de Gran Hermano por el grosero complot en contra del grupo mencionado anteriormente.
Quién se va hoy, según el boca de urna de Pabloschi
Pabloschi continúa afianzando su liderazgo de opinión en X (ex Twitter). Su precisión al predecir las eliminaciones lo ha transformado en una fuente de consulta obligatoria para la audiencia. Como sucede en cada gala, sus sondeos de este lunes marcaron la tendencia de la jornada, perfilando al próximo jugador en abandonar el certamen.
De acuerdo a un reciente tuit del "gurú", "Lola y Martin" están "con muy pocos votos, en ese orden, por ahora". De manera que la próxima eliminada sería Lola.
A esto, un seguidor le comentó: "Se va Martín", y el tuitero no dudó en deslizar un "ojalá", dejando en claro -una vez más- su postura "anti-planta" para el juego.
Solange Abraham abandona Gran Hermano esta noche: el fuerte e inapelable motivo
Es, sin dudas, una sorpresa para todos y, también, una tristeza total para los televidentes: Solange Abraham abandonaría Gran Hermano este lunes por la noche, en el marco de una gala de eliminación que será más que picante.
Lo cierto es que el rumor sonó con fuerza en las últimas horas, pero los grandes referentes tuiteros del reality de Telefe -Pabloschi y Tronk- lo dan como un hecho: la tucumana hará uso de la puerta giratoria esta noche.
Cuál es el motivo de abandono de Solange Abraham
Según lo que trascendió en las últimas horas (especialmente comentado en A la Barbarossa, el ciclo que Georgina Barbarossa conduce en Telefe), su deseo de abandonar la casa se debe principalmente a un quiebre emocional tras una feroz pelea con Manuel Ibero.
Además, Solange entró con una mochila pesada: su escandaloso divorcio de Marcelo Da Corte. Desde que entró, la actual pareja de su ex (Lautaro Marchesini) no paró de atacarla en redes y en programas como LAM, acusándola de "mala madre" y de "vivir de ellos". Ese ruido externo, sumado al aislamiento, parece haberla saturado.
Finalmente, a diferencia de su otro paso por Gran Hermano, Solange ahora tiene una hija. Si bien las peleas con Manuel y el clima hostil de la casa fueron el "detonante" del momento, el motor principal de su angustia es la distancia con su hija Delfina.
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