Gran Hermano: Fabio Agostini besó a Luana Fernández frente a Franco Zunino
El español sorprendió en plena prueba semanal con un beso provocador a la participante, a pocos metros de Zunino, y el triángulo amoroso sumó un nuevo capítulo cargado de celos y estrategia.
En una de las escenas más comentadas de las últimas horas en Gran Hermano, Fabio Agostini volvió a quedar en el centro de la polémica tras protagonizar un momento que no pasó desapercibido: besó a Luana Fernández delante de Franco Zunino y encendió la tensión dentro de la casa.
Todo ocurrió durante la prueba semanal, en medio de la dinámica de juego. En ese contexto, Fabio Agostini se acercó a Luana Fernández y le dio un beso en la comisura de los labios, en una escena que fue tan rápida como explosiva. A pocos metros, Franco Zunino observaba todo, sin poder disimular la incomodidad.
Si bien no se trató de un beso apasionado, el gesto fue leído dentro de la casa como una clara provocación. El vínculo entre los tres ya venía generando rumores y comentarios, pero este episodio terminó de confirmar que el triángulo amoroso está lejos de apagarse.
Lejos de una pelea inmediata, lo que se instaló fue un clima cargado de tensión, miradas cruzadas y especulaciones. En un reality donde cada movimiento cuenta, el gesto de Agostini no solo tuvo impacto emocional, sino también estratégico.
Así, el episodio sumó un nuevo capítulo a una historia que promete seguir escalando. Entre juegos, acercamientos y celos, la relación entre Agostini, Fernández y Zunino se consolida como uno de los focos más calientes de la actual edición.
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