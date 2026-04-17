Gran Hermano: Fabio Agostini besó a Luana Fernández frente a Franco Zunino

Todo ocurrió durante la prueba semanal, en medio de la dinámica de juego. En ese contexto, Fabio Agostini se acercó a Luana Fernández y le dio un beso en la comisura de los labios, en una escena que fue tan rápida como explosiva. A pocos metros, Franco Zunino observaba todo, sin poder disimular la incomodidad.