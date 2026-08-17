Conmoción por Hayden Panettiere: se conocen detalles del llamado al 911 y las maniobras de reanimación

Si bien la investigación formal sigue su curso, las autoridades policiales descartaron en una primera instancia la presencia de signos de criminalidad o indicios de muerte violenta. Ante este escenario, se espera que entre este lunes y martes se den a conocer los resultados preliminares de la autopsia forense, estudio clave que arrojará luz sobre las causas clínicas definitivas de su fallecimiento.