Conmoción por Hayden Panettiere: se conocen detalles del llamado al 911 y las maniobras de reanimación
De acuerdo a las primeras informaciones, los paramédicos intentaron salvar a la actriz durante media hora con soporte vital avanzad. Aguardan por la autopsia.
La repentina muerte de la actriz Hayden Panettiere a los 36 años continúa sacudiendo a la industria del entretenimiento, y mientras Hollywood permanece consternado por la noticia y se aguarda por la confirmación de las causas del trágico fallecimiento, se van conociendo más detalles, como el llamado al 911.
Con el correr de las horas, nuevos datos brindados por el medio especializado en Hollywood TMZ permitieron reconstruir la secuencia desesperada del llamado de emergencia y los intentos médicos por salvarle la vida en el domicilio de Greenville, Carolina del Sur, lugar a donde había viajado el sábado junto a su novio, Brian Hickerson.
De acuerdo con la información publicada, un allegado —que prefirió mantenerse en el anonimato, aunque se presume que pudo haber sido su propia pareja— se comunicó de urgencia con el 911 para reportar una situación crítica: una mujer inconsciente que presuntamente sufría un paro cardíaco.
Muerte de Hayden Panettiere: media hora de maniobras de reanimación y la espera de la autopsia
Fuentes policiales confirmaron que la alerta ingresó a las 13:51 del domingo, momento en el cual la actriz ya no respondía a los estímulos. De inmediato, personal de emergencias médicas se desplazó hasta el lugar y sometió a Panettiere a un protocolo de soporte vital cardíaco avanzado.
Durante al menos treinta minutos, los rescatistas le practicaron maniobras de RCP con compresiones torácicas constantes, complementadas con la administración de medicación específica, la colocación de tubos de respiración y monitoreo cardíaco continuo. Pese al esfuerzo desplegado por el equipo médico, no fue posible revertir el cuadro y la artista fue declarada oficialmente muerta a las 14:32.
Si bien la investigación formal sigue su curso, las autoridades policiales descartaron en una primera instancia la presencia de signos de criminalidad o indicios de muerte violenta. Ante este escenario, se espera que entre este lunes y martes se den a conocer los resultados preliminares de la autopsia forense, estudio clave que arrojará luz sobre las causas clínicas definitivas de su fallecimiento.
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