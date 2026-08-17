Revelan nuevos detalles de la repentina muerte de Hayden Panettiere que conmociona Hollywood
La protagonista de "Héroes" fue hallada sin vida en un complejo de departamentos en Carolina del Sur, a donde había llegado el sábado junto a su pareja.
El fallecimiento de la actriz Hayden Panettiere a los 36 años continúa generando profunda consternación en la industria del entretenimiento global, y por supuesto, en Hollywood, mientras continúan apareciendo detalles que podrían dar cuenta de las causas de la repentina muerte.
Mientras el mundo artístico procesa la noticia de su partida, en las últimas horas comenzaron a esclarecerse las circunstancias institucionales y geográficas que rodearon sus últimos momentos, tras los reportes brindados por fuentes policiales y medios locales de los Estados Unidos.
El canal televisivo WYFF4 —el primero en dar la primicia— detalló que personal de la policía y de emergencias médicas respondió de urgencia a un llamado al 911 realizado por un conocido de la artista. El operativo se desplegó a la 1:51 de la tarde del domingo en el complejo Judson Mill Lofts, ubicado sobre Easley Bridge Road, lugar donde Panettiere fue encontrada inconsciente y sin vida.
El viaje, los dolores físicos y la investigación policial
De acuerdo con la información recabada por el portal especializado TMZ, la actriz venía arrastrando un fuerte cuadro de dolor de espalda durante el último tiempo que la había obligado a someterse a diversos estudios médicos.
En medio de ese contexto, el sábado había abordado un vuelo desde Los Ángeles con destino a Greenville, en Carolina del Sur, acompañada por su novio, Brian Hickerson.
Frente a la incertidumbre inicial sobre los motivos del deceso, fuentes policiales de Carolina del Sur confirmaron a la prensa local que, si bien la investigación formal continúa abierta para determinar con precisión las causas clínicas, no existen indicios de delito ni circunstancias sospechosas en la escena del hecho.
Conmoción en Hollywood: el comunicado de la familia de Hayden Panettiere
Ante el trágico desenlace, el padre de la actriz rompió el silencio y compartió un sentido comunicado público para despedir a su hija.
"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron y a los millones que la vieron en la pantalla", expresó, reflejando el profundo dolor de su círculo íntimo frente a una pérdida tan temprana.
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