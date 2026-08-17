Revelan nuevos detalles de la repentina muerte de Hayden Panettiere que conmociona Hollywood.

Frente a la incertidumbre inicial sobre los motivos del deceso, fuentes policiales de Carolina del Sur confirmaron a la prensa local que, si bien la investigación formal continúa abierta para determinar con precisión las causas clínicas, no existen indicios de delito ni circunstancias sospechosas en la escena del hecho.

Conmoción en Hollywood: el comunicado de la familia de Hayden Panettiere

Ante el trágico desenlace, el padre de la actriz rompió el silencio y compartió un sentido comunicado público para despedir a su hija.

"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron y a los millones que la vieron en la pantalla", expresó, reflejando el profundo dolor de su círculo íntimo frente a una pérdida tan temprana.