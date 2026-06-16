Quiénes son las modelos argentinas que palpitan el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026
La expectativa por el debut de la Selección también moviliza a figuras del espectáculo, que viajaron a Estados Unidos para alentar al equipo de Scaloni.
Durante los últimos días, varios famosos viajaron a diferentes ciudades norteamericanas, entre ellas Miami, Nueva York y Kansas City, con el objetivo de estar presentes en uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026.
Pampita, acreditada para vivir el Mundial desde adentro
Carolina “Pampita” Ardohain compartió en sus redes sociales imágenes de su llegada al evento y mostró con orgullo la acreditación que la habilita como media partner. De esta manera, podrá seguir el partido desde el interior del estadio como invitada especial.
La conductora también posó frente al Estadio Kansas City con una camiseta de la Selección personalizada con su nombre.
Agustina Gandolfo viajó para reencontrarse con Lautaro Martínez
La influencer emprendió viaje junto a su familia para acompañar al delantero argentino. A través de sus redes sociales mostró imágenes de un vuelo privado rumbo al encuentro con el futbolista.
“Del aeropuerto a ver a papá sin escalas. Te extrañábamos mucho”, escribió una vez que logró reunirse con su pareja.
Zaira Nara será parte de la cobertura del torneo
Al igual que Pampita, Zaira Nara tendrá participación en la cobertura del Mundial como creadora de contenido. Desde sus historias de Instagram mostró la credencial que le permitirá acceder a los escenarios del certamen.
“Acreditación”, publicó la modelo al compartir la imagen.
Lola Latorre ya está rumbo a Kansas City
Luego de pasar el fin de semana en Miami, la hija de Yanina y Diego Latorre emprendió viaje hacia la ciudad donde se jugará el partido entre Argentina y Argelia.
“Arrancó”, escribió en sus redes sociales junto a imágenes del traslado. Para la ocasión eligió un look inspirado en los colores celeste y blanco.
Eva Bargiela se sumó al apoyo albiceleste
La modelo, pareja de Gianluca Simeone, compartió una tierna postal junto a su bebé, ambos vestidos con prendas alusivas a la bandera argentina.
Además, días atrás participó del tradicional banderazo argentino en Kansas City junto a Gianluca Simeone y Carolina Baldini, acompañando a miles de hinchas que ya viven el clima mundialista.
Sofía Jujuy también dijo presente
Sofía “Jujuy” Jiménez forma parte del grupo de creadores de contenido que seguirá el torneo para el streaming del que participa. En las horas previas al encuentro publicó una fotografía tomada desde una embarcación, donde lució una remera personalizada con el sol de la bandera argentina.
La modelo y actriz se suma así a la larga lista de celebridades que eligieron acompañar a la Selección en el arranque de su camino mundialista.
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