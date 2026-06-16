Quiénes son las modelos argentinas que palpitan el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Agustina Gandolfo

“Del aeropuerto a ver a papá sin escalas. Te extrañábamos mucho”, escribió una vez que logró reunirse con su pareja.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martinez

Zaira Nara será parte de la cobertura del torneo

Al igual que Pampita, Zaira Nara tendrá participación en la cobertura del Mundial como creadora de contenido. Desde sus historias de Instagram mostró la credencial que le permitirá acceder a los escenarios del certamen.

“Acreditación”, publicó la modelo al compartir la imagen.

Zaira Nara acreditada

Lola Latorre ya está rumbo a Kansas City

Luego de pasar el fin de semana en Miami, la hija de Yanina y Diego Latorre emprendió viaje hacia la ciudad donde se jugará el partido entre Argentina y Argelia.

“Arrancó”, escribió en sus redes sociales junto a imágenes del traslado. Para la ocasión eligió un look inspirado en los colores celeste y blanco.

Lola Latorre

Eva Bargiela se sumó al apoyo albiceleste

La modelo, pareja de Gianluca Simeone, compartió una tierna postal junto a su bebé, ambos vestidos con prendas alusivas a la bandera argentina.

Eva Bargiela

Además, días atrás participó del tradicional banderazo argentino en Kansas City junto a Gianluca Simeone y Carolina Baldini, acompañando a miles de hinchas que ya viven el clima mundialista.

Sofía Jujuy también dijo presente

Sofía “Jujuy” Jiménez forma parte del grupo de creadores de contenido que seguirá el torneo para el streaming del que participa. En las horas previas al encuentro publicó una fotografía tomada desde una embarcación, donde lució una remera personalizada con el sol de la bandera argentina.

La modelo y actriz se suma así a la larga lista de celebridades que eligieron acompañar a la Selección en el arranque de su camino mundialista.