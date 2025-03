Rating histórico: Jorge Rial en C5N lidera toda la TV y deja segundo a Telefe

rating historico rial telefe.png

Cabe señalar que, en la jornada de este miércoles, Jorge Rial reveló escandalosos audios donde Martín Menem pide a sus legisladores que el debate sea "caliente". "No quiero nada pacífico, hagan quilombo", se le escucha decir al dirigente libertario, al mismo tiempo que pide que le "discutan el reglamento, griten en todo momento" y se mantengan "puteando".

Tras ello, otro audio salió a la luz, que deja mal parado al libertario. Se trata de una filtración donde Menem apunta a Marcela Pagano por su designación en la Comisión de Juicio Político: "Y el tema de (Marcela) Pagano, van a tratar de ratificar las autoridades. Les votamos en contra. Avisarle a todos los demás bloques. La Coalición (Cívica) no se va a prender en esta, ya me dijo. En Democracia para Siempre hay que trabajar...".

audio martin menem

La reacción de Marcela Pagano a los audios en su contra

Ante esto, la diputada libertaria no dudó en responderle a Menem: "Me veo en la obligación de tomar la palabra nuevamente, ya que están apretando a colegas periodistas. Quiero decirles que los audios que circulan con la voz de Martín Menem son del día de hoy, de un chat que tiene La Libertad Avanza para organizar las cuestiones parlamentarias, del cual me entero por un periodista llegando al recinto, porque ya lo tenían, porque así obra el presidente de la Cámara de Diputados".

Seguidamente, hizo una seria acusación en contra del titular de la Cámara baja: "Él mismo viraliza los audios para luego victimizarse y culpar a aquellos del bloque que no le caen bien. Pero ¿saben qué? Déjenme decirles compañeros de la Coalición Cívica, están mencionados ustedes en un audio. Porque así como llaman a mis compañeros y dicen 'usen palos, gritos, agredan, que no haya una sesión pacífica' hablan de la Comisión de Juicio Político y hablan de Marcela Pagano".

Y agregó: "Lo que pasa es que por capricho del señor Martín Menem, que dicho sea de paso... ¿tendrá algo que esconder? ¿tendrá miedo de terminar sentado ahí teniendo que declarar? Porque ahora empiezo a pensar que sí. Martín Menem no da la cara, no tiene hombría, que me diga en la cara lo que piensa de mi...".

reaccion marcela pagano a martin menem.mp4

"No está acá, hace dos horas que se escapó, entonces yo voy a ratificar... porque ningún colega va a perder el laburo por reproducir algo que es verdad. Creo en las ideas de mi Presidente (Javier Milei), más no de los sucios que vienen acá a entorpecer a la República y al funcionamiento normal de esta institución", continuó su feroz descargo.

Y finalizó diciendo: "Yo quiero explicaciones, quiero que se trabaje limpiamente, porque nos votaron para eso. ¿Hay arreglos políticos? Lo quiero escuchar de parte del presidente de la honorable Cámara y lo hago responsable señor Martín Menem del llamado que usted hizo a ejercer violencia en contra mío, no sólo por lo que me pase a mí, sino por lo que pueda pasarle a mis padres y a mi hija".