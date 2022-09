Rating: Lanata favorecido por Cristina Kirchner en su lucha contra La Voz Argentina

Pero gracias al atentado a Cristina Kirchner, Lanata le ganó con claridad, diferencia de dos puntos, la media hora de competencia que tuvo contra Pasapalabra.

Rating: Lanata en vivo contra La Voz Argentina

En los últimos 25 minutos de programa, en los que Lanata tiene casi 10 de tanda comercial, la diferencia con Telefe se achicó y tiene que ver con que ingresó el tanque, La Voz Argentina.

Y Lanata no solo no bajó si no que comenzó a medir más, llegando a los 12 puntos pero Telefe creció también y se ubicó con La Voz Argentina en los 11 puntos.