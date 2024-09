Reapareció Nikocado Avocado tras perder casi 115 kilos

Durante los últimos años, Perry, que tiene 32 años, había subido considerablemente de peso, llegando al punto de utilizar una silla de ruedas eléctrica para poder movilizarse e incluso un dispositivo que lo ayudaba a respirar.

Al ver esta situación, los seguidores de Nicholas se preocuparon mucho, ya que su contenido estaba siendo calificado cada vez como más "grotesco", según los usuarios.

Sin embargo, tras 7 meses lejos de todas las pantallas y atención del público, con incluso algunos youtubers dándolo por muerto, Nikocado volvió junto a la noticia que había perdido poco más de 113 kilos (250 libras, según sus declaraciones).

Así está ahora Nikocado Avocado

En un video, que dura 25 minutos, el mukbanger enfrentó las críticas hacia sus fans a quienes los acusaban de ser como "hormigas" que seguían consumían su contenido a ciegas y aseguró haber asumido el papel del villano en su propia historia con tal de mantener a su público interesado.

Nikocado afirmó que "hasta ayer las personas me decían gordo y enfermo. Hoy, he perdido 250 libras y les probé que estaban equivocados". También agregó que "las personas son las criaturas más arruinadas del planeta y aún así me las arreglé para estar dos pasos adelante de todos", frase que le dio el título a su último video en la red "Two Steps Ahead".

Las críticas no se hicieron esperar y ya hay quienes lo acusan de haber utilizado Ozempic para llegar a tal gran pérdida de peso, sin embargo, la celebridad de internet no ha hecho ninguna referencia al tema.