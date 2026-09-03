Reclamo millonario: el participante de "Survivor Grecia" que perdió una pierna demandó al programa

Floros aseguró que en el lugar no había embarcaciones destinadas a brindar seguridad, zonas protegidas ni señales de advertencia adecuadas. También sostuvo que esas condiciones resultaban todavía más preocupantes debido a que anteriormente se habían registrado incidentes y muertes.

Tras ser alcanzado por la embarcación, el joven recibió asistencia de emergencia. Según relató, un desconocido fue fundamental para mantenerlo con vida al realizarle un torniquete mientras se encontraba herido a bordo del barco.

La gravedad de las lesiones obligó al mediático a atravesar un extenso proceso médico. Fue sometido a varias cirugías en una clínica de Miami y permaneció internado durante 61 días.

Cómo ocurrió el grave accidente de Stavros Floros

El accidente se produjo mientras Floros realizaba pesca submarina cerca de Isla Saona, uno de los puntos turísticos del Caribe dominicano. En medio de la actividad, el joven fue golpeado por la hélice de una lancha motora.

Las primeras informaciones difundidas en Grecia indicaron que Floros y otros concursantes se encontraban dentro del agua sin la señalización necesaria, una situación que habría dificultado que el conductor de la embarcación pudiera advertir su presencia con suficiente anticipación.

Sin embargo, posteriormente comenzó a circular una imagen que sumó un nuevo elemento a la reconstrucción del episodio. En la fotografía se podía observar que el participante contaba con una boya amarilla, un elemento utilizado para señalizar la presencia de personas en el agua.

Uno de sus compañeros sostuvo que la imagen fue tomada minutos después del impacto, cuando Floros ya estaba siendo asistido. De acuerdo con esa versión, la fotografía indicaría que los concursantes sí disponían de un elemento básico de seguridad durante la prueba.

También trascendió que, segundos antes del choque, uno de los participantes advirtió que la lancha se aproximaba y le gritó a Floros para alertarlo. El aviso le permitió sumergirse rápidamente y habría evitado que la embarcación lo impactara en la cabeza, lo que podría haber tenido consecuencias fatales.

Meses después de aquel episodio y tras atravesar numerosas intervenciones médicas, Floros llevó el caso a la Justicia y apunta contra la producción del reality por las condiciones de seguridad de la prueba en la que sufrió el accidente.