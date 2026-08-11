Reconstruyen las últimas horas e imágenes de Liam Payne antes de su trágica muerte

Desde entonces la Justicia porteña intenta descifrar qué pasó en los dos días en que el exmiembro de One Direction estuvo solo en Buenos Aires. Como primera medida cambió de hotel, porque fue echado del Park Hyatt.

Así llegó al CasaSur, y para las 11 del 16 de octubre ya estaba en contacto por teléfono con Aldana para contratar sus servicios. Aldana y su colega, Lucila, declararon ante el fiscal Marcelo Roma que Liam Payne les prometió U$S 5.000 para pasar el día con él y les mandó un auto para llevarlas al hotel.

El par arribó a CasaSur pasadas las 11.30, y el cantante las recibió "con calidez", en su habitación del tercer piso, y pidió dos botellas de champán y una de whisky etiqueta negra.

Las mujeres describieron los "sobre metálicos" en la mesa, y Aldana confirmó que mantuvieron relaciones sexuales consentidas, y que el cantante llegó a ofrecerles su Rolex como pago porque ellas sólo aceptaban efectivo. El reloj estsuvo un tiempo perdido hasta que fue localizado.

Demoliendo hoteles

Eran las 17.10 del 16 de octubre cuando el staff de CasaSur llamó al 911 para reportar que un huésped del tercer piso exhibía una conducta errática y temeraria, y ese llamado se convirtió en otra prueba clave para la investigación. Para ese entonces, según el relato de Aldana, Liam Payne ya había destrozado la pantalla de un televisor tirándole su Rolex en un ataque de ira.

"Nos dijo que se podía comprar diez", recordó la mujer, quien también detalló que el cantante empezó a hablar por teléfono con alguien en inglés y que les pidió cocaína "porque se le había terminado". "Era evidente que había estado consumiendo antes de que llegáramos, nunca lo hizo frente a nosotras. Sólo tomaba whisky", agregó.

Después del incidente del televisor las mujeres dieron por terminados sus servicios y recurrieron a dos empleados del hotel para reportar sobre los destrozos, y su falta de pago. En la recepción del hotel las contactaron con Roger Nores, que había dejado sus datos por cualquier evento que ocurriera con su amigo.

El empresario les ofreció U$S 300, pero ellas insistieron en que habían pactado U$S5.000, y mientras intentaban resolver el entuerto Liam Payne deambulaba sin rumbo por el lobby y otras partes comunes del hotel.

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó el mesa pasado el sobreseimiento de Roger Nores tras comprobar que no era el representante de Liam Payne sino un amigo personal que no tenía responsabilidad sobre su estado ni los hechos.

Las mujeres volvieron a la habitación del tercer piso junto con Payne para recuperar la cartera de Lucila y su cargador de celular. El cantante se disculpó por lo sucedido y de rodillas les pidió que se quedaran con él, cosa que ellas rechazaron y se fueron poco antes de las 16.

Justamente entre las 15.30 y 16 habrían llegado los "encargos" de drogas que suministraron Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra, los dos únicos procesados en la causa por la muerte del cantante.

Quiénes son los únicos procesados por la muerte de Liam Payne

Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra aparecen en videos de las cámaras de seguridad del hotel y en las conversaciones que quedaron en el celular del cantante en el contexto del pedido de delivery de drogas.

La Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento de ambos exempleados del hotel por suministro de estupefacientes en al menos cuatro episodios confirmados por la fiscalía, que ocurrieron entre el 15 y 16 de octubre.

El último fue una hora y media antes de que el cantante de 31 años se precipitara por el balcón de la habitación 310 hacia el patio interno del hotel. El fiscal Roma ya pidió la elevación a juicio de la causa contra Paiz y Pereyra, pero a la vez desestimó acusaciones contra otras tres personas por el homicidio culposo.