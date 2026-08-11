Mal momento: Brad Pitt reveló que volvió a tomar alcohol después de siete años

El actor aclaró que nunca se había considerado una persona suicida, salvo durante “un pequeño período” de su vida. Al hablar sobre las causas, evitó entrar en detalles y solamente respondió: “Asuntos familiares”. Cuando el periodista intentó profundizar sobre ese momento, Pitt prefirió cerrar el tema: “Asuntos familiares. Podemos dejarlo ahí”.

Pese a la gravedad de aquella etapa, explicó que nunca tuvo la intención de llevar esos pensamientos a la práctica y que su instinto de supervivencia terminó imponiéndose. La confesión se conoce mientras Pitt atraviesa una nueva etapa personal y profesional, varios años después de haber comenzado su recuperación y tras la finalización de su extenso conflicto judicial con Angelina Jolie.