Mal momento: Brad Pitt reveló que volvió a tomar alcohol después de siete años
El actor habló de su recaída y de uno de los momentos más difíciles de su vida. Sus honestas palabras.
Brad Pitt sorprendió con una inesperada confesión sobre su vida personal. En una entrevista con la revista Esquire, el actor de 62 años reveló que volvió a consumir alcohol después de haber mantenido siete años de sobriedad, aunque aseguró que actualmente intenta hacerlo de manera mucho más controlada.
La revelación surgió durante la entrevista, cuando Pitt le ofreció vino al periodista que lo acompañaba en su casa. Ante la pregunta sobre si la bebida era para los invitados, el protagonista de F1 explicó que su relación con el alcohol había cambiado.
“No, estuve sobrio durante siete años. Y después volví a beber”, reconoció. Pitt aclaró que actualmente lo hace de una manera mucho más moderada y admitió que en algunas oportunidades creyó tener mayor control del que realmente tenía. “De una manera más restringida. Me volví demasiado confiado un par de veces y dije: ‘Sí, no, esto no es bueno para mí. No en grandes cantidades’”, explicó.
El actor incluso detalló cuál es su límite actual: “Puedo tomar unas copas. Pero no puedo tomar mucho. Tengo que ser profesional al respecto”. Pitt había dejado el alcohol en 2016, en medio de una de las etapas más complejas de su vida. Durante aquellos años asistió a reuniones de Alcohólicos Anónimos y posteriormente habló públicamente sobre el proceso que atravesó para recuperar la sobriedad. También reconoció el apoyo que recibió de Bradley Cooper durante ese camino.
Brad Pitt y el momento más oscuro de su vida
La entrevista con Esquire no estuvo centrada únicamente en el consumo de alcohol. Pitt también recordó un período particularmente doloroso en el que llegó a experimentar pensamientos suicidas.
El actor aclaró que nunca se había considerado una persona suicida, salvo durante “un pequeño período” de su vida. Al hablar sobre las causas, evitó entrar en detalles y solamente respondió: “Asuntos familiares”. Cuando el periodista intentó profundizar sobre ese momento, Pitt prefirió cerrar el tema: “Asuntos familiares. Podemos dejarlo ahí”.
Pese a la gravedad de aquella etapa, explicó que nunca tuvo la intención de llevar esos pensamientos a la práctica y que su instinto de supervivencia terminó imponiéndose. La confesión se conoce mientras Pitt atraviesa una nueva etapa personal y profesional, varios años después de haber comenzado su recuperación y tras la finalización de su extenso conflicto judicial con Angelina Jolie.
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