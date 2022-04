Diego Díaz habló sobre el descuido porno: qué dijo

diego diaz

Evitando cualquier referencia a lo que pasó, el periodista siguió publicando todo tipo historias en la red social: desde un breve video recorriendo la ciudad de Buenos Aires, pasando por un vistazo de cómo entrena para mantenerse en forma, hasta una noticia sobre San Lorenzo.

Sin embaego, ayer- decidió hacer un vivo donde se refierió al tema. "Yo estaba acá en casa, estaba la tele prendida y estaba ojeando un poco qué pasaba con Sextring y con Playboy TV", dijo el ex utbolista. Uno de las personas que estaba conectada le escribió: "Te pasa por antiboca", rápidamente, Díaz le respondió: "La verdad a mi no me pasa nada porque no tengo ningun problema y mostró que nuevamente estaba viendo los canales para adultos.