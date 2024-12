Rels B agotó en horas la primera fecha en Argentina y sumó un nuevo día

El artista agotó en tiempo récord su show en el Movistar Arena de Buenos Aires el 26 de abril de 2025 y agrega una fecha para el 27 de abril. La venta de tickets para este nuevo show comenzó el viernes 29 de noviembre a las 16hs a través de www.movistararena.com.ar

Su última visita se dio en el 2023 con un despliegue estelar en Mendoza, Córdoba y el inmenso Hipódromo de Palermo en Buenos Aires reventando cada recinto con la culminación de su gira “AfroLOVA’ 23”. En su último paso por la ciudad, hizo vibrar a más de 20.000 personas que no ven la hora de repetir esa noche única.

