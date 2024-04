El récord que rompió Rels B tras el estreno de su álbum "a new star (1 9 9 3)"

‘a new star (1 9 9 3)’ se confirma como un candidato inequívoco a convertirse en el álbum del año en el género urbano en español. Rels B presentó un trabajo completo, con el que explora diferentes géneros y estilos, y con el que aúna vanguardia y experimentación con una apabullante capacidad para conectar con el público.

"Bueno y después de varios días de completa locura amanecemos 1 DEL MUNDO, mejor debut global y mejor estreno de mi carrera. Ya dije lo que era para mi este álbum y aquí la prueba de que las cosas cuando se hacen con el corazón son imparables", reaccionó el artista en sus redes sociales.

Y agregó: "Me dije a mi mismo que no me importaban los números con este disco pero esque debutar 1 del mundo es demasiado como para no presumirlo, sabeis que esto es obra vuestra asi que solo quiero dar gracias".

