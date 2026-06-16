Repatriación de Gaspi: el complejo entramado de trámites que debe atravesar su familia

ACCIDENTE GASPI

Una espera marcada por la burocracia y los altos costos

Según trascendió, una vez finalizada la etapa investigativa comenzará un segundo proceso que tampoco estará exento de dificultades. La familia deberá reunir una importante cantidad de documentación, entre la que se incluyen certificados de defunción, autorizaciones sanitarias, permisos de transporte internacional y otros requisitos exigidos tanto por las autoridades brasileñas como por las argentinas.

A ese entramado burocrático se suma la coordinación logística necesaria para concretar el traslado. En la mayoría de los casos intervienen empresas funerarias especializadas que se encargan de gestionar el acondicionamiento del féretro, la documentación migratoria y los trámites aduaneros vinculados al ingreso de los restos al país. Cada uno de esos pasos requiere tiempos específicos y una minuciosa articulación entre distintos organismos.

Otro aspecto que genera preocupación tiene que ver con el costo económico de la repatriación. Diversas estimaciones indican que un procedimiento de estas características puede demandar varios miles de dólares, dependiendo de las condiciones del traslado y de los servicios requeridos. Esa realidad añade una dificultad adicional para una familia que atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Por el momento tampoco existe una fecha confirmada para el regreso de los restos a la Argentina. Los plazos dependen directamente de la evolución de la investigación y de la velocidad con la que puedan completarse los distintos trámites posteriores. Esa incertidumbre mantiene en vilo a familiares y allegados, que aguardan novedades mientras continúan recibiendo muestras de afecto de parte de miles de personas.

La conmoción que dejó su muerte

La noticia del fallecimiento de Gaspi provocó un fuerte impacto en el universo digital argentino. Con millones de seguidores en redes sociales y una presencia cada vez más consolidada en el mundo del streaming, el joven había logrado construir una identidad propia gracias a un estilo irreverente, espontáneo y muy cercano a su audiencia.

En las últimas horas, numerosas figuras del entretenimiento y de las plataformas digitales expresaron públicamente su dolor por la pérdida. Los homenajes se multiplicaron en redes sociales, donde seguidores de distintas edades compartieron mensajes, recuerdos y fragmentos de algunos de los contenidos más recordados de su carrera.