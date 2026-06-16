Habló el papá de Gaspi tras la tragedia en Brasil: "Para mí fue un atentado"

Uno de los momentos más emotivos de su testimonio llegó al hablar del vacío que dejó la tragedia. “Es mi hijito. El dolor que uno siente cuando pierde un hijo, sobre todo un hijo como él, no se explica. Se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi, sabiendo que no está”, dijo conmovido.

Y agregó: “Murió de una manera muy injusta. El dolor es por Gaspi, no por nosotros. Estaba en su mejor momento. Tenía apenas 23 añitos”.

El recuerdo de Gaspi: su infancia y su evolución

gaspi padre Gaspi junto a su padre en la librería de Puerto Madryn

Durante la emotiva entrevista, Riccardo aprovechó para recordar a su hijo desde sus primeros años. “Gaspi estaba mucho acá en la librería de chiquito. Siempre vi creatividad en él. Cuando era chico yo decía que iba a ser director de cine. Veíamos las películas de Batman juntos. Siempre fue un chiquito muy inteligente y sensible”, relató.

En relación a la última conversación que mantuvo con su hijo, reveló que estuvo protagonizada por una imagen en particular, justamente referida a su infancia: "No nos veíamos mucho porque él estaba en Buenos Aires y yo acá. Pero siempre estábamos conectados. La última foto que subí es la última que él me mandó. Era chiquito, yo fui a verlo jugar y le llevaba una gaseosa, un alfajor".

gaspi padre Gaspi, de pequeño, junto a su padre Ricardo Prim

También habló sobre la evolución personal y profesional del influencer y su impacto en personas de su generación. “Logró ser un referente. El personaje que hacía de ‘Gaspi’ ya no era él. Él había crecido”, afirmó. Además, rechazó versiones que circularon tras su fallecimiento: “Nunca se drogó. Sí tomaba alcohol, fumaba, pero me consta que nunca se drogó”.

Según su padre, una de las características que definían al influencer era su compromiso con el trabajo de creador de contenidos y con la gente que lo seguía. “Era muy perfeccionista. Invertía mucho en sus videos, en sus cortos. Muchas veces le ofrecieron plata para hacer publicidad para juegos y él decía: ‘No voy a ser cómplice para que los pibes sean ludópatas’”, recordó.

Ricardo también reveló que en los últimos años su hijo había atravesado momentos difíciles, aunque logró recuperarse. “Estuvo deprimido. Y con el show de boxeo en España logró revertir eso y ser un líder positivo”, señaló en referencia a “La Velada del Año”.

Y recordó: "Antes de la pelea le grabé un video y le dije que era el campeón de todos los campeones del mundo. Después me contó Lucas Vignale que Gaspi se puso a llorar cuando escuchó mi mensaje. Y fue porque con todo lo que había hecho, ya había ganado".

El dolor en Puerto Madryn por la muerte de Gaspi

Mientras espera respuestas, Ricardo volvió a trabajar este martes a su librería “Buensur”, ubicada en Puerto Madryn, de donde Gaspi era oriundo. "Yo hoy no iba a venir a la librería. La gente viene, llora y me deja flores. En cada abrazo que me dan, siento que me abrazara Gaspi", expresó en diálogo con Clarín.

"Soy fuerte, pero nunca pensé que me iba a sentir así. El psicólogo me dijo que si me quedaba solo iba a estar peor, por eso vengo a la librería", reveló.

En ese sentido aseguró que el cariño de los seguidores de Gaspi y de todos aquellos que lo conocían son su fuerte de energía en medio del dolor devastador: "Para todos acá yo soy 'el papá de Gaspi'. Habían dejado un papel pegado con cinta scotch para él. En este momento tan deshumanizante, me pasó algo increíble. Me terminé abrazando con gente que no conozco. Gaspi nos humanizó más a todos".