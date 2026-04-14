Una periodista gastó $51.800 en un café de especialidad y el ticket es viral: qué pidió y su tajante decisión

Según se detalla detalladamente en el comprobante subido por Sofía Nunes, la dupla pidió para tomar dos Lattes de 8 onzas ($11.000). Para comer, optaron por una clásica tostada con palta ($10.000) y unos novedosos chipá benedictinos ($15.000) con el agregado de un extra de huevo ($2.000). Finalmente, para el momento dulce de la tarde, sumaron dos enormes galletas estilo Nueva York: una cookie de vainilla con trozos ($6.600) y otra Red Velvet ($7.200).