Una periodista gastó $51.800 en un café de especialidad y el ticket es viral: qué pidió y su tajante decisión
La periodista Sofía Nunes compartió el ticket de su merienda en un café de especialidad. El gasto total de $51.800 abrió un fuerte debate en las redes.
La periodista parlamentaria Sofía Nunes decidió conocer un nuevo café de especialidad en su barrio y compartió el ticket viral de su consumo en las redes sociales. El elevado gasto total, que superó los 50 mil pesos para dos personas, desató un intenso debate entre los usuarios sobre los precios actuales.
El detalle del ticket viral y los precios del café de especialidad
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A través de su cuenta oficial, la comunicadora publicó la imagen de la cuenta tras su visita al flamante local. "Abrió un café de especialidad acá en el barrio hace 3 días. Hoy fuimos. Gastamos esto (dos personas). Los precios ¿Caro o barato?", preguntó abiertamente a sus seguidores para conocer su opinión.
Según se detalla detalladamente en el comprobante subido por Sofía Nunes, la dupla pidió para tomar dos Lattes de 8 onzas ($11.000). Para comer, optaron por una clásica tostada con palta ($10.000) y unos novedosos chipá benedictinos ($15.000) con el agregado de un extra de huevo ($2.000). Finalmente, para el momento dulce de la tarde, sumaron dos enormes galletas estilo Nueva York: una cookie de vainilla con trozos ($6.600) y otra Red Velvet ($7.200).
El monto final de $51.800,00 generó todo tipo de reacciones contrapuestas en la plataforma. Mientras algunos internautas consideraron que los valores están dentro del rango esperable para la gastronomía moderna de calidad, otros criticaron duramente los exorbitantes precios para disfrutar de una simple merienda de fin de semana.
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