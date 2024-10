Revelan que la mamá de la China Suárez sigue a Marcos Ginocchio en Instagram

Juan Etchegoyen dio a conocer este potente dato y sumó información en medio de los rumores de romance que continúan entre la actriz y el ganador de Gran Hermano.

“Esto que te voy a contar sucedió hace pocas horas. Tiene que ver con la mamá de la China, Marcela Riveiro, que además de cumplir años, tomó una decisión que será tapa de todos los portales a partir de este momento. Marcela empezó a seguir a Marcos justo después de salga esa foto de Lauty con su hija en las redes”, dijo el periodista.

madre China Suarez

Juan agregó que “esto sucedió en las últimas horas en medio de la repercusión tremenda que ha tenido Marcos tras la obtención del título de abogado”.

Y añadió: "Yo pregunté si ha pasado algo en las últimas horas, días, entre Euge y Marcos y esa misma persona que me cuenta cositas no me respondió. ¿Se habrá enojado Marcos con Euge por esa foto? No sé, yo me lo pregunto porque la madre se está queriendo contactar con él y lo empezó a seguir recién ahora”.

“Muy posiblemente después de esto que estoy contando lo deje de seguir para no levantar sospechas pero vos lo estás viendo. Ella lo está siguiendo en este momento y lo comenzó a seguir en las últimas horas”, concluyó.