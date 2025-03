Revelaron detalles del encuentro de Tini Stoessel con amigos de Rodrigo De Paul en Madrid

En ese contexto, el periodista español sumó un dato revelador: “En ese encuentro, que fue muy privado, Tini estuvo acompañada por su hermano Fran y por amigos de Rodrigo. En un momento de la noche, se la escuchó decir una frase contundente: ‘A mí nadie me quita a mi hombre’. Está fascinada con Madrid y no se descarta que decida instalarse a vivir con De Paul”, afirmó.

Además, Antolín remarcó la exclusividad del lugar y aseguró que las celebridades no suelen pagar por sus consumiciones: “Ella ingresó porque tiene contactos y me confirman que no desembolsó ni un euro. Para mí, lo de Tini y Rodrigo termina en casamiento y con hijos”, lanzó.

Sin embargo, dejó en claro que el jugador del Atlético de Madrid no estuvo presente en la reunión: “A mí me dicen que Rodrigo no fue. Está totalmente enfocado en el partido de Champions League contra el Real Madrid, el duelo más importante del año para su equipo”, explicó.

Para cerrar, Antolín aseguró que la cantante se está hospedando en la casa del futbolista y que su vínculo sigue siendo muy cercano: “Tini siempre tuvo las llaves de la casa de Rodrigo. Quiso ir al estadio, pero le aconsejaron que no lo haga. Cada vez que viene a Madrid, lo ve a él. Y lo que repite en su círculo íntimo es que nadie le va a sacar a su hombre”, concluyó.

frase tini stoessel